Годовщина рождения человека, которого уже нет в живых, может стать поводом для семейных воспоминаний и молитвы. Православная церковь не устанавливает запрета на поминовение умерших в такие даты, сообщает «Кулик».

При этом в христианской традиции особое значение имеет день кончины. Согласно религиозным представлениям, завершение земного пути символизирует переход человека к вечной жизни. Именно этим объясняется внимание Церкви к годовщинам смерти.

Подобное отношение существовало и на Руси. В некоторых исторических документах сведения о кончине человека фиксировались значительно точнее, чем даты его рождения.

Однако это не означает, что после смерти родственника необходимо забывать о его дне рождения. В памятную дату православные могут посетить храм, подать записку об упокоении, помолиться или отправиться на кладбище.

Церковная традиция также предусматривает домашнее поминовение усопших. Для этого верующие могут обращаться к Богу своими словами или читать специальные молитвы и псалмы.

Хотя особое внимание уделяется первым сорока дням после кончины, молитвенное поминовение не ограничивается определенными сроками. Вспоминать ушедших близких и совершать добрые дела в их память разрешается в любой день.