Региональное управление Федеральной антимонопольной службы подвело итоги проверок исполнения госконтрактов в Татарстане. За 11 месяцев текущего года подрядчики не справились с обязательствами на общую сумму 1 млрд рублей. Данные опубликовала пресс-служба УФАС.

Ведомство проанализировало более 2,7 тыс. процедур на сумму 6 млрд рублей. При этом объем неисполненных контрактов постепенно сокращается: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 39 млн рублей. Для сравнения, годом ранее антимонопольщики проверили 2,5 тыс. закупок на 7,4 млрд рублей.