Подписанный раисом Татарстана Рустамом Миннихановым закон о республиканском бюджете на 2027–2029 годы закрепляет важный структурный сдвиг: поступления от налога на доходы физических лиц к 2029 году превысят 200 млрд рублей и почти на 40% обгонят налог на прибыль организаций.

Согласно документу, в 2027 году НДФЛ должен принести казне 177 млрд рублей, а налог на прибыль — 135,6 млрд. В 2028-м — 189,9 млрд и 141,1 млрд соответственно. В 2029-м — 203,7 млрд против 146,7 млрд. Разрыв между двумя налогами за три года вырастет с 41,3 млрд до 57 млрд рублей, то есть почти на 38%.

Примечательно, что при формировании бюджета на прошлый трехлетний цикл поступления НДФЛ в 2027 году оценивали в 149,7 млрд рублей. С тех пор прогноз пересмотрели вверх на 27,3 млрд (+18,2%), тогда как ожидания по налогу на прибыль практически не сдвинулись.

Дорожный фонд на 2027 год утвержден в объеме 50,5 млрд рублей, на 2028-й — 47,8 млрд, на 2029-й — 48,5 млрд. Суммарно за три года на программу дорожных работ заложено 146,8 млрд рублей. При этом бюджет 2027 года по дорожному фонду на 14,1 млрд (почти на 22%) ниже, чем предусмотрено бюджетом 2026 года с учетом сентябрьских поправок (64,6 млрд).

Верхний предел внутреннего госдолга республики закладывается на последовательное снижение: на 1 января 2028 года — 66,5 млрд рублей, на начало 2029-го — 61,4 млрд, на начало 2030-го — 56 млрд. За два года показатель сократится на 10,5 млрд рублей, или почти на 16%.