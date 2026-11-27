Факел на «Казаньоргсинтезе» засветит ярче из-за плановых работ
В ближайшие два дня факел на «Казаньоргсинтезе» может гореть ярче обычного. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия в своем МАКС-канале.
Причина — регламентные работы на производствах. Во время их проведения возможна повышенная интенсивность горения на факельной установке, при этом превышения установленных норм не ожидается.
Специалисты санитарно-промышленной лаборатории предприятия контролируют состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, добавили в пресс-службе.
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