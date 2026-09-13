Перцев набралось слишком много: режу все сразу и тушу с фаршем вместо обычной фаршировки

Фаршированные перцы хороши, но подготовка занимает время: каждый плод нужно аккуратно очистить, наполнить начинкой, подобрать подходящую кастрюлю. Когда перцев много, можно поступить проще — нарезать их крупными кусочками и потушить вместе с фаршем, рисом и томатным соусом.

Вкус остается узнаваемым, а возни заметно меньше. Не приходится следить, чтобы перцы сохранили форму, поэтому для блюда подойдут даже неровные или небольшие плоды.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перец для такого блюда режу довольно крупно. Мелкие кусочки быстро размягчаются и практически растворяются в соусе, а крупные сохраняют и вкус, и текстуру».

Что понадобится

сладкий перец — 700–800 г;

мясной фарш — 500 г;

рис — 100 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

протертые томаты — 400 г;

вода или бульон — 250–300 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — 1 ч. л.;

зелень — для подачи.

Как приготовить ленивые фаршированные перцы

Подготовьте овощи. У перцев удалите плодоножки и семена, мякоть нарежьте крупными квадратами. Лук измельчите, морковь натрите. Обжарьте фарш. Разогрейте глубокую сковороду или сотейник с маслом. Выложите фарш и готовьте около 5–7 минут, разбивая крупные комочки лопаткой. Добавьте овощи. Сначала положите лук и морковь, готовьте еще 3–4 минуты. Затем отправьте на сковороду перец и перемешайте. Засыпьте рис. Промойте крупу и добавьте ее к фаршу. Предварительно отваривать рис не требуется. Сделайте соус. Добавьте протертые томаты, 250 мл горячей воды или бульона, соль, перец и паприку. Жидкости должно быть достаточно для приготовления риса. Потушите под крышкой. После закипания уменьшите огонь и готовьте примерно 20–25 минут. Несколько раз аккуратно перемешайте. Если рис забрал всю жидкость раньше времени, добавьте еще немного кипятка. Добавьте чеснок. Когда рис станет мягким, а перец приготовится, положите измельченный чеснок. Перемешайте, выключите огонь и оставьте блюдо под крышкой на 5 минут.

Почему перец не стоит добавлять слишком рано

Если долго тушить сладкий перец вместе с фаршем с самого начала, к моменту готовности риса он может полностью потерять форму. Особенно быстро размягчаются тонкостенные плоды.

Поэтому сначала лучше слегка обжарить фарш с луком и морковью и только затем добавлять перец, рис и жидкость. Крупная нарезка тоже помогает сохранить овощи заметными в готовом блюде.

Количество воды зависит от риса и сочности овощей. Лучше сначала добавить меньше жидкости, а затем при необходимости долить немного кипятка. Если сразу налить слишком много, вместо густого соуса получится почти суп.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед выключением всегда проверяю именно рис. Перец к этому моменту обычно уже мягкий. Если крупа еще жестковата, добавляю 50–70 мл кипятка и оставляю блюдо под крышкой еще на несколько минут».

После короткого отдыха рис впитает остатки соуса, поэтому сразу после приготовления блюдо может выглядеть немного более жидким. В тарелке останется знакомое сочетание перца, мяса, риса и томатов, но без необходимости фаршировать каждый овощ отдельно.

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