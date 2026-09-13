Гериатр Ткачёва рассказала RG.ru о замедлении старения и центрах долголетия

В интервью, опубликованном 13 сентября, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала RG.ru, что медицина здорового долголетия должна не просто продлевать жизнь, а сохранять активность, самостоятельность и хорошее самочувствие.

«Увы! Старение — процесс пока неизбежный. Но отодвинуть время развития болезней, связанных с возрастом, замедлить снижение функций разных органов и систем можно», — указала врач. Диспансеризация уже помогает находить факторы риска: гипертонию, высокий холестерин, лишний вес, курение и недостаток физической активности.

Следующий этап — выявление более ранних изменений, включая хроническое воспаление, окислительный стресс и нарушения микробиома. Оценка таких показателей, по словам Ткачёвой, должна помочь определить индивидуальную скорость старения и подобрать меры для её замедления.

Организм стареет неравномерно, поэтому биологический возраст нельзя определить по одному показателю; биоимпеданс показывает соотношение мышечной и жировой ткани, но остаётся лишь частью комплексной оценки. В создаваемых центрах здорового долголетия планируют анализировать состояние сосудов, нервной, иммунной и других систем, чтобы работать не только с уже появившимися болезнями, но и с изменениями, которым ещё можно противостоять. Цель таких программ — продлить период полноценной жизни, когда человек физически активен, социально включён и сам ставит новые задачи.