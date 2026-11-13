Пожалуй, каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда любимая обувь вдруг начинает натирать, ноготь на большом пальце болезненно впивается в кожу, а на пятках появляются трещины, от которых не спасает даже самый дорогой крем. Обычно такие проблемы пытаются решить самостоятельно. Покупают новую обувь, подрезают уголки ногтей, записываются на педикюр или надеются, что со временем всё пройдёт.

Но за привычным дискомфортом могут скрываться куда более серьёзные проблемы. Пожелтевший ноготь может оказаться признаком грибковой инфекции, болезненная мозоль сигнализировать о постоянной перегрузке стопы, а глубокая трещина на пятке стать причиной воспаления. Иногда человек месяцами терпит боль, меняет средства для ухода и даже не подозревает, что проблему можно решить без хирургического вмешательства.

Почему одни и те же мозоли возвращаются снова, можно ли исправить вросший ноготь без операции и в каких случаях обычный педикюр способен навредить? Редакция ProKazan поговорила с подологом высшей категории подологического центра «Белый Ангел» Айгуль Ринатовной Завьяловой и выяснила, какие сигналы организма нельзя игнорировать.

«Подолог — специалист, к которому многие приходят слишком поздно»

— Кто такой подолог простыми словами? Почему многие до сих пор не знают о существовании этой профессии?

— Подолог занимается здоровьем стоп, помогает решать проблемы ногтей и кожи, которые причиняют боль или дискомфорт. В России эта профессия пока только набирает популярность. Многие по привычке идут на обычный педикюр, даже когда проблема требует другого подхода.

— Чем подолог отличается от мастера педикюра? Где заканчивается эстетика и начинается работа с проблемами стоп?

— Мастер педикюра заботится о красоте ногтей, а подолог работает с их состоянием и здоровьем стоп. Если появились боль, воспаление, деформация или другие изменения, важно выяснить причину, а не пытаться скрыть проблему красивым покрытием.

— С какими проблемами люди чаще всего приходят к вам?

— Чаще всего обращаются с вросшими ногтями, стержневыми мозолями, глубокими трещинами на пятках и сильным утолщением кожи. Также работаем с пациентами с сахарным диабетом и проблемами ногтей, в том числе с подозрением на грибковую инфекцию.

— Почему уход за стопами касается здоровья всего организма?

— Стопы ежедневно выдерживают огромную нагрузку. Когда человеку больно наступать на палец или пятку, он невольно меняет походку. Из-за этого нагрузка на суставы и позвоночник распределяется иначе. А глубокие трещины на коже могут стать входными воротами для инфекции.

— Почему люди могут годами терпеть боль, но так и не решаются обратиться к подологу?

— Чаще всего мешают стыд и страх. Люди переживают из-за некрасивых ногтей, неприятного запаха, боятся осуждения или болезненной процедуры. Поэтому многие откладывают визит до момента, когда дискомфорт начинает мешать ходить.

— Что бы вы сказали человеку, который стесняется своих стоп и боится прийти на приём?

— Мы видели тысячи разных стоп, поэтому нас невозможно удивить или напугать. Для подолога не существует понятия «некрасивые ноги». Есть проблема, с которой человеку нужна помощь. Наша задача состоит в том, чтобы вернуть ему комфорт.

— Правда ли, что вросший ноготь можно исправить без хирургического вмешательства?

— Да, во многих случаях удаётся сохранить ногтевую пластину. Для этого существуют специальные коррекционные системы, которые постепенно меняют направление роста ногтя. Однако при выраженном воспалении или осложнениях может потребоваться помощь хирурга.

— Почему мозоль нельзя просто срезать и забыть о ней?

— Мозоль появляется там, где кожа постоянно испытывает давление. Если убрать только огрубевший участок, она быстро образуется снова. Поэтому мы выясняем причину: тесная обувь, деформация пальцев или неправильное распределение нагрузки, а затем подбираем способ разгрузить проблемное место.

— Чем опасны глубокие трещины на пятках, особенно у людей с сахарным диабетом?

— При диабете может снижаться чувствительность стоп и ухудшаться заживление ран. Человек иногда даже не замечает, что кожа потрескалась до крови. Такие повреждения опасны инфекцией и образованием язв, поэтому требуют особого внимания и бережного ухода.

— Какие ошибки домашнего ухода за стопами вы считаете самыми опасными?

— Самая частая ошибка заключается в глубоком вырезании уголков ногтей, после которого они начинают врастать. Ещё опасно самостоятельно срезать мозоли лезвием, использовать агрессивные пластыри и чужие инструменты без стерилизации.

— Какие проблемы сегодня можно решить с помощью подологических методов без хирургического вмешательства?

— Мы работаем с вросшими ногтями, стержневыми мозолями, трещинами, утолщением кожи и онихолизисом, когда ноготь отслаивается от ногтевого ложа. При грибковых поражениях и бородавках подключаем профильных врачей, если требуется медицинское лечение.

— Что такое коррекционные системы и как они помогают при врастающих ногтях?

— По принципу действия они напоминают брекеты для зубов. Титановая нить или специальная скоба фиксируется на ногте и постепенно приподнимает его края, изменяя направление роста. Благодаря этому ноготь перестаёт травмировать окружающую кожу.

— Может ли регулярное посещение подолога помочь сохранить комфорт при ходьбе на долгие годы?

— Безусловно. Профилактическая обработка примерно раз в полтора или три месяца помогает предупреждать появление болезненных мозолей, трещин и утолщение ногтей. Особенно важно регулярно следить за стопами пожилым людям и тем, кто уже сталкивался с подобными проблемами.

— Как пациенту понять, что перед ним действительно компетентный подолог?

— Обратите внимание на чистоту кабинета, стерилизацию инструментов, использование перчаток и маски. Хороший специалист не обещает вылечить грибок за один визит, объясняет причины проблемы и обязательно даёт рекомендации по обуви и домашнему уходу.

— В каких ситуациях хороший подолог должен направить пациента к врачу?

— При подозрении на грибок необходим дерматолог, при гнойном воспалении может потребоваться хирург. Если есть признаки диабетической стопы, нужна медицинская помощь, а при выраженной деформации суставов следует обратиться к ортопеду. Важно вовремя распознать ситуацию, когда одной подологической обработки недостаточно.

— Почему важно разобраться в причинах проблемы, а не ограничиваться её внешними проявлениями?

— Если не устранить причину, человек будет возвращаться с одной и той же жалобой. Мозоль снова появится из-за давления, а ноготь продолжит врастать. Поэтому мы обращаем внимание на обувь, походку и распределение нагрузки на стопы. Именно такой подход помогает снизить риск повторного возникновения проблемы.

Здоровые стопы начинаются с правильного ухода

Боль при ходьбе, вросший ноготь или постоянно возвращающаяся мозоль могут месяцами мешать привычной жизни. Многие терпят дискомфорт, пытаются справиться самостоятельно и откладывают обращение к специалисту. Между тем своевременная помощь позволяет избежать осложнений и во многих случаях решить проблему без хирургического вмешательства.

В подологическом центре «Белый Ангел» в Казани помогают справиться с проблемами ногтей и кожи стоп, подбирают подходящие методы коррекции и дают рекомендации по уходу. Если вас беспокоят болезненные ощущения или изменения ногтей, запишитесь на консультацию и узнайте, как вернуть комфорт при каждом шаге.

Контакты подологического центра «Белый Ангел»: Адрес: Казань, улица Зинина, дом 9/23 Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00 Телефон и WhatsApp: +7 (962) 559-28-89 Электронная почта: angelkaz@yandex.ru Сайт

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