В казанских школах действуют 59 кружков по искусственному интеллекту, которые посещают более тысячи учеников. На занятиях ребята осваивают текстовые и графические нейросети, учатся составлять запросы, проверять достоверность ответов и создавать собственные проекты, сообщает мэрия Казани.

Кружки работают на базе 44 школ, программы разделены по возрасту. Младшеклассники знакомятся с основами цифровой грамотности и алгоритмами, ученики среднего звена — с текстовыми моделями и генерацией изображений, а старшеклассники изучают анализ данных, программирование, компьютерное зрение и цифровую безопасность. Особой популярностью пользуется промптинг — умение грамотно формулировать запросы для нейросетей.

На занятиях школьники создают изображения, тексты, сценарии и персонажей. Например, в Советском районе дети готовили виртуальные монологи памятников, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — разрабатывали детекторы эмоций и классификаторы мусора, а также запускали чат-ботов во «ВКонтакте». В Вахитовском и Приволжском районах нейросети помогали готовиться к ЕГЭ, а в Кировском и Московском — использовали игровые форматы: ребята обучали собственные модели и сравнивали ответы разных нейросетей.

Педагоги также учат детей критически оценивать ответы ИИ, объясняют, что нейросети могут ошибаться, и рассказывают о безопасности: нельзя передавать пароли и личные данные, нужно остерегаться дипфейков и помнить об авторских правах. По наблюдениям преподавателей, больше всего школьников увлекают задания с мгновенным результатом — генерация изображений, создание текстов и обучение собственных нейросетей.