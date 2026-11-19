Новый собственник усадьбы Стахеевых в Нижнекамске вложит в ее восстановление около 850 млн рублей. Средства поступят в течение ближайших двух лет и будут направлены на реновацию всей территории объекта. Об этом в прямом эфире сообщил мэр города Радмир Беляев.

Решение о финансировании принял совет директоров компании, которая займется реставрацией. Исполнителем работ станет челнинская фирма, приобретшая усадьбу в октябре за символический 1 рубль. При покупке инвестор взял на себя обязательство полностью восстановить здание, что связано с его статусом памятника культурного наследия.

Глава города поблагодарил компанию за смелость и участие в проекте, отметив, что восстановленная усадьба станет важным объектом для туристов и местных жителей. «Я думаю, это будет очень классная жемчужина для туристов и наших жителей», — подчеркнул Радмир Беляев.