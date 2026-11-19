Красивый новогодний стол не обязательно должен состоять из дорогих деликатесов. Даже обычные яйца, картофель, сыр, овощи и слоёное тесто можно превратить в эффектные праздничные закуски. Главное — выбрать интересную форму, сочетать яркие цвета и уделить немного внимания подаче.

Для встречи Нового года 2027 подойдут небольшие порционные блюда, которые удобно брать с общего стола. Собрали семь простых рецептов: большинство ингредиентов наверняка найдётся в холодильнике, а приготовление не потребует специальных кулинарных навыков.

1. Закуска «Новогодние ёлочки» из огурцов и сыра

Время приготовления: 15 минут · 10 штук

Миниатюрные зелёные ёлочки украсят даже самое простое праздничное меню. Для них понадобятся свежие огурцы, сыр и хлеб.

Ингредиенты:

свежий длинный огурец — 1 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

творожный сыр — 100 г;

тостовый хлеб — 3–4 ломтика;

красный болгарский перец — ½ шт.;

укроп — несколько веточек.

Приготовление:

Из хлеба вырежьте небольшие кружочки и слегка подсушите их на сухой сковороде. Смешайте творожный сыр с мелко натёртым твёрдым сыром и укропом. Намажьте сырную массу на хлебные основы. Огурец нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки. Сложите каждую полоску гармошкой и закрепите на деревянной шпажке, формируя ёлочку. Установите шпажки в хлебные основы. Из красного перца вырежьте маленькие звёздочки и украсьте верхушки.

Получится яркая закуска, которая особенно красиво смотрится на белой тарелке.

2. «Снежные шарики» из сыра и яиц

Время приготовления: 20 минут · 12–14 штук

Нежные сырные шарики напоминают маленькие снежки. Внутри можно спрятать кусочек грецкого ореха или оливку.

Ингредиенты:

варёные яйца — 3 шт.;

плавленый сыр — 180 г;

твёрдый сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

кокосовая стружка без сахара или мелко натёртый сыр — 50 г;

оливки без косточек — 12 шт.

Приготовление:

Яйца, плавленый и твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Добавьте измельчённый чеснок и майонез. Перемешайте до получения густой массы. Возьмите небольшую порцию смеси, положите внутрь оливку. Скатайте шарик и обваляйте в мелко натёртом сыре или несладкой кокосовой стружке. Уберите в холодильник на 20–30 минут.

Для подачи можно разложить снежки на листьях салата и дополнить веточками укропа.

3. «Праздничные свечи» из лаваша с начинкой

Время приготовления: 25 минут + охлаждение · 10–12 штук

Обычный тонкий лаваш легко превратить в необычную закуску, напоминающую маленькие новогодние свечи.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 2 листа;

творожный сыр — 200 г;

ветчина — 150 г;

свежий огурец — 1 шт.;

укроп — небольшой пучок;

красный болгарский перец — ½ шт.

Приготовление:

Ветчину и огурец нарежьте очень мелкими кубиками. Смешайте их с творожным сыром и измельчённым укропом. Распределите начинку тонким слоем по лавашу. Сверните плотные рулеты и заверните в пищевую плёнку. Уберите в холодильник минимум на 30 минут. Нарежьте рулеты на кусочки высотой 4–5 см. Поставьте их вертикально на блюдо. Из красного перца вырежьте небольшие язычки пламени и закрепите сверху с помощью коротких пищевых шпажек.

Закуска получится особенно аккуратной, если использовать хорошо охлаждённые рулеты.

4. Картофельные «Золотые гнёзда» с грибами

Время приготовления: 50 минут · 10–12 штук

Вместо обычного картофельного гарнира можно приготовить хрустящие корзиночки с нежной грибной начинкой.

Ингредиенты:

картофель — 600 г;

шампиньоны — 250 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Картофель натрите на крупной тёрке и тщательно отожмите. Добавьте яйцо, крахмал, соль и перец. Разложите массу по смазанным формочкам для маффинов, формируя корзиночки. Выпекайте при 200 °C около 20–25 минут. Лук и шампиньоны мелко нарежьте, обжарьте до испарения жидкости. Добавьте сметану и половину натёртого сыра. Наполните картофельные гнёзда грибной начинкой. Посыпьте оставшимся сыром и запекайте ещё 7–10 минут.

Готовые корзиночки украсьте небольшими веточками зелени.

5. «Новогодние подарки» из слоёного теста

Время приготовления: 35 минут · 12 штук

Эта закуска выглядит как маленькие подарочные коробочки. Внутри прячется простая начинка из курицы и сыра.

Ингредиенты:

слоёное бездрожжевое тесто — 500 г;

готовое куриное филе — 200 г;

твёрдый сыр — 120 г;

сметана — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

зелень — по вкусу;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе мелко нарежьте. Смешайте его с натёртым сыром, сметаной и зеленью. Раскатайте тесто и нарежьте на 12 квадратов размером примерно 9 × 9 см. Из обрезков теста подготовьте тонкие полоски для украшения. В центр каждого квадрата положите немного начинки. Поднимите края и соедините их сверху, формируя небольшую коробочку. Закрепите швы и украсьте верх полосками теста крест-накрест. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 190 °C примерно 20–25 минут до золотистого цвета.

Такие «подарки» можно подавать как тёплыми, так и остывшими.

6. Закуска «Красные шапочки» из помидоров

Время приготовления: 20 минут · 12 штук

Яркие помидоры черри с сырной начинкой напоминают маленькие праздничные колпачки.

Ингредиенты:

крупные помидоры черри — 12 шт.;

творожный сыр — 150 г;

твёрдый сыр — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — несколько веточек;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Помидоры вымойте и обсушите. Срежьте небольшую часть со стороны плодоножки, чтобы они устойчиво стояли. С противоположной стороны срежьте верхушки и аккуратно удалите часть мякоти. Смешайте творожный сыр с натёртым твёрдым сыром, чесноком и укропом. Наполните помидоры сырной массой. С помощью кондитерского мешка или обычного пакета выдавите сверху небольшие белые шапочки. Украсьте каждую закуску маленькой веточкой укропа.

Благодаря красно-белому сочетанию такая закуска особенно хорошо подходит для новогоднего стола.

7. «Мандаринки» из моркови и сыра

Время приготовления: 25 минут + охлаждение

На первый взгляд эти закуски легко перепутать с настоящими мандаринами. Яркий оранжевый цвет и зелёные листочки делают их необычным украшением стола.

Ингредиенты:

варёная морковь — 3 шт.;

плавленый сыр — 180 г;

варёные яйца — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 1–2 ст. л.;

свежая петрушка — для украшения;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Плавленый сыр и яйца натрите на мелкой тёрке. Добавьте чеснок и майонез. Перемешайте до получения густой массы. Сформируйте небольшие шарики и уберите в холодильник на 15 минут. Варёную морковь натрите на самой мелкой тёрке и хорошо отожмите. Разделите морковную массу на порции и расплющите каждую в тонкую лепёшку на пищевой плёнке. Положите в центр сырный шарик и аккуратно оберните его морковью. Придайте форму мандарина, сделайте сверху небольшое углубление. Украсьте листочком петрушки.

Перед подачей охладите закуску, чтобы она лучше держала форму.

Как красиво расставить закуски на новогоднем столе

Чтобы праздничная сервировка выглядела гармонично, необязательно использовать дорогую посуду или сложные украшения. Достаточно правильно распределить блюда по цвету и размеру.

Закуска Как лучше подать Огуречные ёлочки На белой тарелке с зеленью Сырные снежки На тёмном блюде для контраста Свечи из лаваша Вертикально, группами по 3–4 штуки Картофельные гнёзда На деревянной доске или плоском блюде Подарки из теста На большом подносе Красные шапочки На листьях салата Морковные мандаринки В небольшой корзинке или на зелёной подложке

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь разместить все закуски на одной большой тарелке. Лучше использовать несколько небольших блюд разной высоты. Чередуйте красные, зелёные и золотистые закуски — так стол будет выглядеть наряднее даже без дополнительных украшений.

Что можно приготовить заранее

Чтобы 31 декабря не проводить весь день на кухне, часть блюд удобно подготовить накануне.

За день до праздника можно сварить яйца, морковь и картофель, приготовить сырные смеси и куриную начинку. Готовые заготовки необходимо хранить в закрытых контейнерах в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

В день застолья останется сформировать закуски, испечь слоёные изделия и разложить всё на сервировочные блюда.

Закуски с огурцами и помидорами лучше собирать незадолго до подачи, чтобы овощи не выделили лишнюю влагу. Блюда с сыром, яйцами и мясом не следует оставлять при комнатной температуре дольше двух часов.

Красиво украсить новогодний стол 2027 можно и без дорогих продуктов. Огуречные ёлочки, сырные снежки, овощные мандаринки и хрустящие корзиночки выглядят празднично, но готовятся из самых обычных ингредиентов. Такие закуски помогут разнообразить меню и создать новогоднее настроение без больших расходов.

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