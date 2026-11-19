Столица Татарстана оказалась в числе самых востребованных направлений для путешествий с домашними животными в ноябре 2026 года. Туристы бронировали жилье в Казани в среднем на три ночи, а сутки обходились в 4 537 рублей. Такие данные приводит сервис бронирования ТВИЛ.РУ.

По популярности Казань уступила Санкт-Петербургу, Москве, Сочи и Краснодару. В десятку лидеров также вошли Нижний Новгород, Геленджик, Анапа, Пятигорск и Красная Поляна.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург — на него пришлось 13% бронирований с питомцами. Москва заняла второе место с долей 11%, а Сочи замкнул тройку с 6%.