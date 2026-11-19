Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Решение было принято сразу во втором и третьем чтениях на 26-м заседании республиканского парламента.

Ограничение вводится сроком на пять лет в соответствии с новым федеральным законом, наделившим регионы соответствующими полномочиями. Как отметили в парламенте, мера направлена на снижение доступности никотинсодержащей продукции, прежде всего для молодежи.

Запрет не затронет продажу изделий с нагреваемым табаком и другой табачной продукции, не относящейся к вейпам. Документ направлен на подписание Раису Татарстана Рустаму Минниханову, ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.