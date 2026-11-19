Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон о республиканском бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно документу, в 2027 году доходы региона составят 603,6 млрд рублей, расходы — 612,1 млрд, а дефицит — 8,4 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе Госсовета РТ, в 2028 году доходы ожидаются на уровне 627,1 млрд рублей, расходы — 636,5 млрд, дефицит — 9,3 млрд рублей. На 2029 год запланированы доходы в 652,5 млрд, расходы — 655,9 млрд, дефицит — 3,4 млрд рублей.

К проекту бюджета поступила 371 поправка: 339 от кабинета министров и 15 от комитета по бюджету. Они касаются межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и изменений в законодательстве по акцизам. Поправки комитета связаны с распределением федеральных поступлений: в 2027 году на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний направят 34 млн рублей, на ремонт дорог — 834,7 млн, на развитие сельских территорий — 3,5 млрд рублей.

Проект бюджета внесли в Госсовет в начале октября. Ранее депутаты сократили дефицит бюджета на 2026 год с 30,9 млрд до 19,9 млрд рублей.