В Кировском и Московском районах Казани снесут 12 незаконно установленных гаражей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии города.

Пять объектов находятся на улице Химиков, шесть — на Декабристов, еще один — на Нижней. Собственники гаражей не установлены, поэтому владельцам дается пять дней на добровольный демонтаж. Принудительные работы начнутся с 24 ноября и должны завершиться до 21 февраля 2027 года, их организует отдел ЖКХ администрации районов.

Демонтированные объекты будут храниться на базе по адресу: улица Тихорецкая, дом 74, корпус 1. Основанием для сноса стали решение Казанской городской думы от 2012 года и постановление исполкома от 2015 года, утвердившее порядок демонтажа незаконно размещенных объектов.

С начала года в Татарстане по «гаражной амнистии» зарегистрировали более 3 тыс. объектов.