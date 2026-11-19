В Казани готовят новые меры поддержки для семей с детьми. С 2027 года отдельные категории родителей смогут получать дополнительную компенсацию платы за присмотр и уход в детских садах. Проект постановления исполкома города уже проходит антикоррупционную экспертизу.

Выплаты предназначены родителям, работающим в муниципальных детсадах на должностях учебно-вспомогательного персонала или по общеотраслевым рабочим профессиям. Также в списке получателей — родители с инвалидностью I или II группы и их супруги с такой же инвалидностью, если они воспитывают ребенка.

Сумму компенсации рассчитают за вычетом уже назначенных республиканских и муниципальных выплат. Организацией займется управление образования исполкома Казани, а документы и консультации предоставит специализированная организация.

Для получения выплаты потребуется заявление: работникам детсадов — справка с места работы, для подтверждения инвалидности — соответствующие документы, супругам — свидетельство о браке. Бумаги можно подать лично или отправить почтой. В выплате откажут при отсутствии документов, истекшем сроке действия или нарушениях в оформлении, а также при наличии налоговой задолженности.