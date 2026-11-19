Татарстан планирует увеличить суммарную кадастровую стоимость объектов недвижимости до 29 трлн рублей, а площадь выявленных земельных участков — до 20 тысяч гектаров. Эти цели республика должна достичь до 2030 года, заявила заместитель руководителя Росреестра по РТ Лилия Бурганова на пресс-конференции в «Татар-информе».

По её словам, сейчас кадастровая стоимость недвижимости в регионе составляет 25,8 трлн рублей. «База уже солидная, но есть куда расти», — отметила она.

Для реализации задач правительство Татарстана и республиканский Росреестр в мае 2026 года подписали дорожную карту на Международном экономическом форуме «КазаньФорум». В её рамках предстоит сформировать полный и точный реестр, выявить земли, пригодные для вовлечения в оборот, расширить охват национальной системы пространственных данных и провести государственную оценку на её основе.