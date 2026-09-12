В больницах Татарстана 20 сентября откроют 42 участка для голосования

Для голосования 20 сентября 2026 года в Татарстане откроют 42 временных избирательных участка, из них 36 — в медицинских организациях. Об этом на брифинге в информационном центре «Точка выбора» 12 сентября сообщили председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев и министр здравоохранения Альмир Абашев.

Избирательная система республики, по словам Кондратьева, готова к голосованию. Уже начали работу 2742 участковые избирательные комиссии. В организации выборов задействованы 22 тысячи членов УИК. Среди них около 7 тысяч работников образования, более 4 тысяч представителей культуры и примерно тысяча медиков. «В эти 10 дней все эти люди становятся частью нашей команды, они приходят и отстаивают интересы избирателей», — отметил глава ЦИК. За ходом голосования будут следить свыше 14 тысяч наблюдателей, в том числе 2,8 тысячи общественных, а также больше 450 аккредитованных журналистов.

В медучреждениях голосование пройдёт 20 сентября с 8:00 до 20:00. Для координации этой работы в министерстве здравоохранения создан специальный штаб. Пациенты, которые заранее знают о плановой госпитализации, могут подать заявление о голосовании по месту нахождения через «Мобильный избиратель» до 14 сентября. Если госпитализация случится позже, заявление пишут прямо в участковую комиссию. «Наша задача — обеспечить возможность голосования для тех, кто в дни голосования будет находиться в учреждении здравоохранения на госпитализации. При плановой госпитализации пациенты будут проинформированы о возможности голосования по месту нахождения», — подчеркнул Абашев.

Там, где временные участки не создаются, пациентов включат в списки по личному заявлению и сведениям главного врача. Члены избиркомов приедут к ним с переносными ящиками. В дни голосования на участках будут дежурить медицинские работники и волонтёры нового проекта «Волонтёры-медики», который запустили при поддержке минздрава республики и КГМУ. Заявки на участие уже подали 476 человек. Кроме того, на участках снова развернут временные пункты вакцинации от гриппа.

Как сообщил Абашев, от системы здравоохранения в выборах будут задействованы около 70 тысяч медицинских работников, 189 сотрудников аппарата минздрава Татарстана и 740 преподавателей и сотрудников медицинских колледжей и училищ.