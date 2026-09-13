Технологии

«Росатом» создал лабораторный прототип плазменного двигателя для Марса

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ученые Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в «Росатом», создали лабораторный прототип плазменного ракетного двигателя для дальних космических перелетов. Об этом сообщают «Известия». Испытания на стендах начнутся в 2026 году, а летный образец планируют получить к 2030-му.

Мощность установки, работающей в импульсно-периодическом режиме, достигает 300 кВт. Она развивает тягу 6 Н и удельный импульс 100 км/с, а энергетический КПД превышает 80%. Для сравнения: прототип VASIMR компании Ad Astra Rocket имеет тягу до 5,4 Н, мощность 200 кВт и удельный импульс от 20 до 50 км/с.

Двигатель способен работать без остановки минимум 100 дней, а скорость истечения плазменного потока в десятки раз выше, чем у химических ракет (около 4,5 км/с). По оценкам, это позволит сократить полет к Марсу до 30–60 дней, тогда как на нынешних технологиях миссия может занять почти год в одну сторону.

Параллельно в НИЦ «Курчатовский институт» испытывают безэлектродный плазменный двигатель, а в МИФИ и МАИ создают установки для наноспутников и кубсатов. Однако для пилотируемых полетов предстоит решить вопросы защиты от радиации, жизнеобеспечения, электропитания и отвода тепла, отмечает Евгений Степин.

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