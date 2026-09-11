Технологии

Samsung изучает умные очки с цветным дисплеем перед обоими глазами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Южнокорейская Samsung работает над умными очками со встроенным дисплеем. Экран должен выводить информацию прямо в поле зрения пользователя. Об этом сообщает The Elec, а также портал Ferra.

По данным источника, компания выбирает между несколькими технологическими вариантами и, как отмечается, склоняется к цветному экрану. В отличие от Meta Ray-Ban Display, где небольшой дисплей расположен сбоку правой линзы, Samsung рассматривает размещение экрана сразу перед обоими глазами.

Вероятно, такой экран будет находиться непосредственно в поле зрения, а не сбоку. Предположительно речь идёт о технологии, применяемой в гарнитурах дополненной реальности.

Официального анонса устройства пока не было. Samsung только изучает возможность выпуска таких очков.

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