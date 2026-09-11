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Батюшка объяснил, увидятся ли родные после смерти

Служба новостей Автор статьи
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Многих людей волнует вопрос, смогут ли они после смерти снова встретиться с родными, которые ушли из жизни. Священник Александр Овчаренко объяснил, как к этой теме относятся в православной традиции, пишет МедиаПоток со ссылкой на дзен-канал «Святые места».

По словам священника, для верующих тема посмертной встречи с близкими имеет особое значение. Однако он отметил, что речь идет не о встрече в каком-то конкретном месте, которое можно представить земными категориями.

Овчаренко пояснил, что происходящее в вечности не поддается полному человеческому пониманию. По его словам, только Бог будет свидетелем этой тайны.

Священник также напомнил, что, прощаясь с родными, человеку не стоит воспринимать расставание как окончательное исчезновение связи. Он предложил смотреть на это не как на вечное прощание, а как на слова «до скорого».

Отдельно батюшка подчеркнул важность прощения. По его словам, в жизни люди могут ранить друг друга словами или поступками, поэтому не стоит откладывать примирение, если между близкими остались обиды или недосказанность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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