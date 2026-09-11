Батюшка объяснил, увидятся ли родные после смерти

Многих людей волнует вопрос, смогут ли они после смерти снова встретиться с родными, которые ушли из жизни. Священник Александр Овчаренко объяснил, как к этой теме относятся в православной традиции, пишет МедиаПоток со ссылкой на дзен-канал «Святые места».

По словам священника, для верующих тема посмертной встречи с близкими имеет особое значение. Однако он отметил, что речь идет не о встрече в каком-то конкретном месте, которое можно представить земными категориями.

Овчаренко пояснил, что происходящее в вечности не поддается полному человеческому пониманию. По его словам, только Бог будет свидетелем этой тайны.

Священник также напомнил, что, прощаясь с родными, человеку не стоит воспринимать расставание как окончательное исчезновение связи. Он предложил смотреть на это не как на вечное прощание, а как на слова «до скорого».

Отдельно батюшка подчеркнул важность прощения. По его словам, в жизни люди могут ранить друг друга словами или поступками, поэтому не стоит откладывать примирение, если между близкими остались обиды или недосказанность.