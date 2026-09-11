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Японские ученые рассказали о сжатии Меркурия более чем на 10 км

Анастасия Шарова Автор статьи
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Исследователи из Университета Хоккайдо пришли к выводу, что с момента образования Меркурия около 4,6 миллиарда лет назад радиус планеты сократился примерно на 12 километров из-за охлаждения ее недр, сообщает The Japan Times.

По данным издания, выводы ученых были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Новый способ измерений позволил уточнить размеры планеты. Сейчас радиус Меркурия составляет около 2,44 тысячи километров, а полученные расчеты подтверждают, что он уменьшился почти на 12 километров.

О сжатии планеты говорят многочисленные складчатые гряды на ее поверхности. Такие геологические образования появляются при сдавливании грунта. Эти структуры ранее были обнаружены с помощью зонда Messenger.

До этого специалисты пытались оценить масштаб деформации по видимым грядам. Однако ученый Гаку Нисияма предположил, что часть таких образований может быть скрыта под метеоритными кратерами и лавовыми отложениями.

Исследовательская группа проанализировала расположение обнаруженных гряд, а также особенности рельефа в районах с большим числом кратеров. Такой подход позволил точнее оценить изменение окружности Меркурия и степень его сжатия.

Нисияма отметил, что новые сведения могут появиться после прибытия к Меркурию аппарата совместной японо-европейской миссии BepiColombo. Это событие запланировано на ноябрь. По словам ученого, дополнительные данные способны скорректировать оценку сжатия планеты в большую сторону.

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