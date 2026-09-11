Прогноз: вторая декада сентября в Татарстане будет теплее нормы на два градуса

Во второй декаде сентября средняя температура воздуха в Татарстане превысит климатическую норму на два градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Для республики климатическая норма на период с 11 по 20 сентября составляет +11,7 градуса. Этот показатель учитывает средние многолетние значения для указанных дат.

Для Казани норма в те же дни равна +12,2 градуса. То есть в столице Татарстана климатический фон немного выше, чем в целом по региону.

С учетом прогноза средняя температура в республике достигнет +13,7 градуса. Это на два градуса больше нормы.

В Казани ожидаемая средняя температура составит +14,2 градуса. Таким образом, вторая декада сентября в городе также окажется теплее обычного.