Стоматолог: стразы на суперклее, приклеенные дома, грозят кариесом

Самостоятельный «стайлинг» зубов с помощью страз и суперклея может привести к хроническому воспалению дёсен и кариесу. Об этом предупредил главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог и пародонтолог Магомед Дахкильгов в интервью Life.ru.

По словам специалиста, если фиксирующий материал подтекает под десну, начинается хроническое воспаление, которое способен выявить только пародонтолог. Кроме того, украшения создают ретенционные пункты для налёта, вокруг них появляются очаги деминерализации — белые пятна, перерастающие в глубокий кариес. Врач подчеркнул, что любые лечебные конструкции, включая брекеты, должны устанавливаться только по медицинским показаниям и под контролем врача.

Отдельную опасность представляет пирсинг языка и уздечки. Постоянное травмирование мягких тканей приводит к рецессии — оголению шейки зуба, а длинная штанга пирсинга бьёт по зубам изнутри, провоцируя трещины и чувствительность.

«Украшения, конечно, выражают вашу индивидуальность. Но хотелось бы сохранить как можно дольше здоровье зубов и дёсен», — подчеркнул Дахкильгов.