Фишинг через ChatGPT обошёлся пользователю в $2,1 млн
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Пользователь ChatGPT лишился цифровых активов на $2,1 миллиона: чат-бот показал ему фишинговый сайт, с помощью которого злоумышленники опустошили криптокошелёк. Детали инцидента обнародовал блокчейн-исследователь под ником VAL.
Вредоносная страница попала в результаты поиска ChatGPT. Через неё мошенники вывели средства со счёта пользователя.
Ущерб эквивалентен около 181,7 миллиона рублей по курсу ЦБ на начало сентября 2026 года. Такую сумму назвал VAL в своей публикации.
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