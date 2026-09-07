Фишинг через ChatGPT обошёлся пользователю в $2,1 млн

Пользователь ChatGPT лишился цифровых активов на $2,1 миллиона: чат-бот показал ему фишинговый сайт, с помощью которого злоумышленники опустошили криптокошелёк. Детали инцидента обнародовал блокчейн-исследователь под ником VAL.

Вредоносная страница попала в результаты поиска ChatGPT. Через неё мошенники вывели средства со счёта пользователя.

Ущерб эквивалентен около 181,7 миллиона рублей по курсу ЦБ на начало сентября 2026 года. Такую сумму назвал VAL в своей публикации.