Исследователи рассматривают несколько глобальных угроз, которые в перспективе способны серьёзно повлиять на жизнь человечества. Среди них демографические изменения, развитие технологий и редкие космические катастрофы.

Первая проблема связана с населением планеты. Одни государства сталкиваются со старением общества и падением рождаемости, другие — с растущей нагрузкой на продовольственные ресурсы и инфраструктуру. По прогнозам ООН, население Земли продолжит увеличиваться ещё несколько десятилетий, после чего может начать сокращаться.

Вторая угроза касается искусственного интеллекта и нанотехнологий. Несмотря на пользу таких разработок, специалисты предупреждают о рисках их неправильного применения, технических ошибок и использования во вред людям.

Третий сценарий связан с гамма-всплесками — мощными выбросами энергии при космических катастрофах. Теоретически близкий всплеск, направленный на Землю, способен повредить озоновый слой и поставить под угрозу живые организмы.

Учёные подчёркивают, что речь идёт о потенциальных рисках, а не о неизбежных событиях. Изучение таких сценариев помогает разрабатывать меры защиты.