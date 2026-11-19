Православные священнослужители напомнили о правилах оформления могил и обращения с надгробными крестами. По церковной традиции главное значение имеют молитва об умершем и сохранение памяти о нём, а не стоимость памятника.

После похорон на захоронении обычно устанавливают деревянный крест. Позднее его можно заменить постоянным надгробием. Чаще всего это делают примерно через год, когда земля осядет. При этом церковного запрета на более раннюю установку памятника нет.

Старый крест не следует выбрасывать в мусор. Его можно благоговейно сжечь, предав пепел земле, либо закопать в подходящем месте.

Священники также советуют отказаться от чрезмерно дорогих украшений. Фотография на надгробии необязательна, а живые цветы предпочтительнее искусственных. Скамейку возле захоронения устанавливать разрешается, если это допускают правила кладбища.

В церкви подчёркивают, что забота о могиле должна сопровождаться молитвой и поминовением усопшего.