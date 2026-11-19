Некоторые прихожане опасаются, что церковные свечи могут использоваться для наведения порчи. Священник Андрей Смирнов объяснил, почему не стоит верить подобным приметам.

По словам священнослужителя, случайно поставленная не на тот подсвечник свеча не способна навредить человеку. Место её размещения не обладает магической силой.

Отец Андрей также прокомментировал рассказы о людях, которые якобы заказывают отпевание живых, рассчитывая приблизить их смерть. Священник признался, что лично с подобными случаями в храме не сталкивался.

Он подчеркнул, что, согласно православному вероучению, Богу известны истинные намерения каждого человека. Поэтому попытки использовать церковные обряды для причинения зла не следует воспринимать как действенную магию.

Смирнов посоветовал верующим отказаться от страха перед приметами и сосредоточиться на молитве. Подозрения в колдовстве не должны становиться препятствием для посещения храма, сообщает «Кулик».