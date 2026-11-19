Тонкий лаваш может стать основой не только для рулетов, но и для красивой горячей закуски. Если завернуть в него обжаренные грибы с сыром, а затем подрумянить на сковороде, получатся аппетитные «Хрустящие конвертики». Снаружи они покрываются золотистой корочкой, а внутри сохраняют нежную, сочную начинку.

Такая закуска подойдёт для новогоднего стола, семейного ужина или встречи гостей. Готовится она из доступных продуктов, не требует духовки и занимает около 30 минут.

Какие продукты понадобятся

На 8 конвертиков:

тонкий армянский лаваш — 2 больших листа;

шампиньоны — 350 г;

твёрдый сыр — 150 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сливочный творожный сыр — 100 г;

сметана — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 15 г;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежий укроп — несколько веточек.

Как приготовить сочную грибную начинку

Шампиньоны очистите от загрязнений и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко порубите, а чеснок пропустите через пресс.

Разогрейте на сковороде столовую ложку растительного масла вместе со сливочным. Выложите лук и обжаривайте 2–3 минуты до мягкости.

Добавьте шампиньоны и готовьте на среднем огне около 7–10 минут, периодически помешивая. Грибы должны подрумяниться, а выделившаяся жидкость — практически полностью испариться.

Посолите, поперчите, добавьте чеснок и прогрейте ещё около минуты. Снимите сковороду с огня и дайте грибам немного остыть.

Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Соедините его с грибами, творожным сыром, сметаной и измельчённым укропом.

Перемешайте до получения густой начинки. Она должна легко распределяться по лавашу, но не растекаться.

Как правильно свернуть конвертики

Разложите лаваш на рабочей поверхности и нарежьте на восемь прямоугольников размером примерно 18 × 22 см. Размеры можно немного изменить в зависимости от формы листов.

На каждый прямоугольник выложите по 1–2 столовые ложки грибной начинки, отступая от краёв.

Сначала загните боковые стороны лаваша к центру, затем подверните нижний край и сверните заготовку в плотный прямоугольный конвертик.

Следите, чтобы начинка была полностью закрыта тестом. Если края плохо держатся, слегка смажьте их водой и прижмите.

Готовые конвертики выкладывайте швом вниз.

Как обжарить до золотистой корочки

Разогрейте сковороду с оставшейся столовой ложкой растительного масла.

Выложите конвертики швом вниз и обжаривайте на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.

Лаваш должен стать золотистым и хрустящим, а сыр внутри — полностью расплавиться.

Не делайте огонь слишком сильным: тонкий лаваш быстро подгорает, поэтому начинка может не успеть прогреться.

Готовые конвертики переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте горячими, пока сыр остаётся мягким и тягучим.

Как сохранить хрустящую корочку

Главный секрет этой закуски — начинка без лишней влаги. Если грибы недостаточно обжарены, они продолжат выделять сок внутри лаваша, из-за чего корочка быстро размягчится.

Не стоит добавлять слишком много сметаны. Для нежной консистенции достаточно небольшого количества сливочного сыра.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед сворачиванием обязательно остудите грибную начинку. Горячие грибы быстро размягчают тонкий лаваш, и конвертики могут порваться. А чтобы корочка получилась особенно хрустящей, обжаривайте заготовки небольшими партиями, не накрывая сковороду крышкой.

Как приготовить конвертики в духовке

Если не хочется использовать сковороду, закуску можно запечь.

Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите конвертики на противень, застеленный пергаментом, швом вниз.

Слегка смажьте поверхность растительным маслом или взбитым яйцом.

Запекайте около 12–15 минут до румяной корочки. При необходимости переверните заготовки в середине приготовления.

Такой способ особенно удобен, если нужно приготовить сразу большую порцию для гостей.

Чем можно разнообразить начинку

Грибные конвертики легко приготовить в нескольких вариантах.

С курицей. Добавьте к грибам 150 г мелко нарезанного готового куриного филе. Закуска получится более сытной.

С ветчиной. Замените часть шампиньонов нарезанной ветчиной. Она хорошо сочетается с расплавленным сыром.

Со шпинатом. Добавьте к грибам немного свежего шпината и прогрейте, пока лишняя влага не испарится.

С картофелем. Смешайте грибы с небольшим количеством густого картофельного пюре. Получится бюджетная и сытная начинка.

Как красиво подать на новогодний стол

Для праздничной подачи разрежьте несколько конвертиков по диагонали, чтобы была видна сырно-грибная начинка.

Разложите их на большом блюде, чередуя целые конвертики и треугольные половинки. Украсьте свежим укропом и помидорами черри.

Рядом можно поставить небольшую соусницу со сметанным соусом. Для него достаточно смешать три столовые ложки сметаны, немного измельчённого чеснока и свежую зелень.

Можно ли приготовить заранее

Грибную начинку удобно приготовить за день до праздника. После остывания переложите её в закрытый контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше +4 °C.

Конвертики лучше сворачивать непосредственно перед обжариванием. Если оставить их с начинкой на несколько часов, лаваш может размокнуть.

Готовую закуску при необходимости можно разогреть на сухой сковороде или в духовке при 180 °C в течение нескольких минут, пока она полностью не прогреется и корочка снова не станет хрустящей.

«Хрустящие конвертики» с грибами и сыром — простой способ превратить обычный лаваш в праздничную горячую закуску. Нежная начинка, аромат обжаренных шампиньонов и золотистая корочка делают блюдо аппетитным без сложных кулинарных приёмов. Такие конвертики удобно готовить порционно и подавать вместо привычных бутербродов или пирожков.

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