На Руси убийц пытались вычислять по крови покойника
В старину на Руси существовало поверье, согласно которому убитый человек мог выдать своего убийцу даже после смерти. Для этого подозреваемого подводили к телу погибшего и наблюдали за происходящим.
Считалось, что при появлении преступника у покойного могла пойти кровь из носа, рта или раны. Такое явление воспринимали как доказательство виновности человека.
Об этом обычае писал исследователь русского фольклора Иван Снегирёв. Подобные испытания связывали с представлениями о «Божьем суде», когда высшие силы якобы помогали установить истину.
В прошлом применялись и другие способы проверки подозреваемых, включая испытания водой и огнём.
Современная наука не подтверждает достоверность подобных методов. Выделение крови и других жидкостей из тела умершего может быть связано с естественными посмертными процессами и никак не доказывает присутствие убийцы.
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