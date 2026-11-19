В старину на Руси существовало поверье, согласно которому убитый человек мог выдать своего убийцу даже после смерти. Для этого подозреваемого подводили к телу погибшего и наблюдали за происходящим.

Считалось, что при появлении преступника у покойного могла пойти кровь из носа, рта или раны. Такое явление воспринимали как доказательство виновности человека.

Об этом обычае писал исследователь русского фольклора Иван Снегирёв. Подобные испытания связывали с представлениями о «Божьем суде», когда высшие силы якобы помогали установить истину.

В прошлом применялись и другие способы проверки подозреваемых, включая испытания водой и огнём.

Современная наука не подтверждает достоверность подобных методов. Выделение крови и других жидкостей из тела умершего может быть связано с естественными посмертными процессами и никак не доказывает присутствие убийцы.