Кремация сама по себе не определяет посмертную судьбу человека и не лишает его надежды на спасение. Об этом рассказал игумен Лука Степанов, разъясняя позицию православной церкви.

По словам священнослужителя, после смерти душа отделяется от тела. Поэтому сожжение останков или хранение праха в урне не меняет духовных итогов земной жизни.

В христианском понимании гораздо важнее поступки человека, его вера, добрые дела и покаяние. Именно это имеет значение перед Божьим судом.

Игумен также напомнил об учении о всеобщем воскресении. Согласно православной вере, при Втором пришествии Христа произойдёт воссоединение души и тела, независимо от того, сохранились ли физические останки.

При этом церковь по-прежнему предпочитает традиционное захоронение в земле. Кремация не одобряется как основной способ погребения, но сама по себе не считается препятствием для спасения души.

Лука Степанов подчеркнул, что человеку не дано знать все подробности загробного существования. Верующим следует уповать на Божью милость и соблюдать христианские заповеди, сообщает «Кулик».