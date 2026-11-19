Руководитель татарстанской компании предстал перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. С октября 2018-го по март 2021 года бизнесмен вносил в налоговые декларации ложные сведения и оформлял фиктивные сделки с несуществующими контрагентами, что позволило ему не заплатить в бюджет 174 млн рублей. Кроме того, со счета фирмы он вывел 92 млн рублей.

Как сообщает «Татар-информ», предприниматель свою вину не признал. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно, а также запретил на два года занимать руководящие должности. Дополнительно бизнесмена оштрафовали на 100 тыс. рублей, а всю сумму неуплаченных налогов взыскали в полном объеме.