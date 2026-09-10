Эксперт LANSOFT Таран рассказал, как внедрять ИИ без утечек данных

Отсутствие четких регламентов работы с нейросетями — главная угроза для бизнеса, а не сами технологии. Такую оценку привел управляющий директор LANSOFT Сергей Таран в публикации на iz.ru.

Начинать безопасную цифровизацию он советует с аудита информации. Корпоративные данные предлагается разделить на три потока: общедоступные, внутренние и строго конфиденциальные, к которым относятся персональные данные и коммерческая тайна. Открытые сведения допустимо направлять в нейросеть для генерации идей, тогда как секретные файлы должны обрабатываться только в защищенном корпоративном контуре.

Полный запрет на ИИ Таран считает тупиковым путем: сотрудники все равно найдут способ пользоваться сторонними сервисами с личных устройств. Более действенный вариант — внутренняя ИИ-платформа с жестким разграничением прав и логированием действий. Альтернатива — установка открытых нейросетевых моделей на собственные сервера компании: это требует ресурсов, но дает полный контроль над данными.

Ключевым принципом управляющий директор LANSOFT называет минимизацию: чтобы составить грамотный ответ на жалобу, алгоритму не нужно знать фамилию клиента или номер его телефона, поэтому перед отправкой запроса информацию анонимизируют, заменяя реальные имена и цифры условными маркерами. Помимо этого, нейросеть должна иметь права лишь на те папки, которые нужны для конкретной задачи, без возможности массовой выгрузки баз, а сотрудников следует обучать работе с разрешенными инструментами и очистке текста от личных данных. Результаты работы алгоритма, по его словам, необходимо всегда перепроверять — чтобы избежать фактических ошибок и галлюцинаций ИИ.