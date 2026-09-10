Технологии

Эксперт LANSOFT Таран рассказал, как внедрять ИИ без утечек данных

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Отсутствие четких регламентов работы с нейросетями — главная угроза для бизнеса, а не сами технологии. Такую оценку привел управляющий директор LANSOFT Сергей Таран в публикации на iz.ru.

Начинать безопасную цифровизацию он советует с аудита информации. Корпоративные данные предлагается разделить на три потока: общедоступные, внутренние и строго конфиденциальные, к которым относятся персональные данные и коммерческая тайна. Открытые сведения допустимо направлять в нейросеть для генерации идей, тогда как секретные файлы должны обрабатываться только в защищенном корпоративном контуре.

Полный запрет на ИИ Таран считает тупиковым путем: сотрудники все равно найдут способ пользоваться сторонними сервисами с личных устройств. Более действенный вариант — внутренняя ИИ-платформа с жестким разграничением прав и логированием действий. Альтернатива — установка открытых нейросетевых моделей на собственные сервера компании: это требует ресурсов, но дает полный контроль над данными.

Ключевым принципом управляющий директор LANSOFT называет минимизацию: чтобы составить грамотный ответ на жалобу, алгоритму не нужно знать фамилию клиента или номер его телефона, поэтому перед отправкой запроса информацию анонимизируют, заменяя реальные имена и цифры условными маркерами. Помимо этого, нейросеть должна иметь права лишь на те папки, которые нужны для конкретной задачи, без возможности массовой выгрузки баз, а сотрудников следует обучать работе с разрешенными инструментами и очистке текста от личных данных. Результаты работы алгоритма, по его словам, необходимо всегда перепроверять — чтобы избежать фактических ошибок и галлюцинаций ИИ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана
18 часов назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

Новости Казани

день назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Интересное в Казани

день назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат

как правильно травить тараканов

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Не у нас

4 часа назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

установка крана в ванной в Новосибирске

Не у нас

19 часов назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Кулинария

день назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

22 часа назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Технологии

14 часов назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных
Новости Татарстана
час назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Кулинария

39 минут назад

Кабачковая икра на зиму получается густой, а не водянистой: простой рецепт без лишних хлопот

Полезное

23 часа назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

Интересно

час назад

Цельная столешница или составной стол: что ставить в переговорную

Технологии

2 часа назад

Япония расширит использование дронов для защиты от медведей
Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане...
Новости Татарстана
2 часа назад

Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане при участии Минниханова

Кулинария

2 часа назад

Яблок много, а шарлотка уже надоела: натираю 3 штуки и готовлю быстрый пирог на сковороде - рецепт на скорую руку

Технологии

3 часа назад

Motorola показала тизер смартфона Signature 27

Новости Татарстана

3 часа назад

«Пастернаковские чтения» в Татарстане пройдут 12 и 13 сентября
Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки ря...
Гид по Казани
5 дней назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью