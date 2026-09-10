Технологии

Apple представила складной iPhone Duo с OLED 7,6 дюйма и ценой от $2000

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Устройство получило внешний экран диагональю 5,4 дюйма и гибкий внутренний OLED-дисплей на 7,6 дюйма, а стоимость начинается от $2000. Компания заявляет о долговечности конструкции, однако точное число циклов складывания для Duo пока не назвала.

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал Life.ru, что гибкие дисплеи в складных смартфонах испытывают на десятках и сотнях тысяч циклов открывания и закрывания. Перевести эту цифру в точный срок службы нельзя: в реальной эксплуатации на экран влияют удары, пыль, перепады температуры и давление на поверхность, поэтому два одинаковых устройства могут прослужить разное время.

По словам Юрасова, штатное складывание — не главный враг такой панели. Опаснее локальное механическое воздействие: твёрдые частицы или предметы, оставшиеся между половинами смартфона при закрытии, а также сильное давление на гибкий экран.

Внутри «раскладушки» стоит единая гибкая OLED-панель, проходящая через всю область сгиба, с тонкими защитными и клеевыми слоями, а в некоторых моделях — с ультратонким стеклом; чем тоньше материал, тем меньше механическое напряжение при изгибе. Когда смартфон закрывают, внешняя сторона экрана растягивается, внутренняя сжимается, и чтобы нагрузка не приходилась на одну точку, инженеры рассчитывают толщину и расположение слоёв, опору под панелью и радиус изгиба шарнира. Поэтому на раскрытом устройстве иногда остаётся продольная линия или небольшое углубление — это не стык двух дисплеев и само по себе не говорит о поломке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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