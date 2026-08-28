Кабачки больше не жарю кружочками: смешиваю с рисом и йогуртом — получается холодная турецкая закуска

К концу лета кабачки успевают побывать и в оладьях, и в рагу, и просто на сковороде с чесноком. Когда эти варианты надоедают, я готовлю их иначе — натираю, тушу с зеленым луком, добавляю рис и зелень, а после остывания смешиваю с густым чесночным йогуртом.

В Турции такую закуску называют нурание. Она получается прохладной, мягкой и при этом достаточно сытной благодаря рису. Особенно удобно приготовить ее вечером и оставить в холодильнике до следующего дня.

Что понадобится

На большую миску беру:

кабачки — 700–750 г;

рис — 80 г;

зеленый лук — небольшой пучок;

укроп — небольшой пучок;

петрушку — небольшой пучок;

оливковое или другое растительное масло — 40–50 мл;

густой натуральный йогурт — 250–300 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль и черный перец — по вкусу.

Молодые кабачки можно использовать вместе с кожицей. У крупных плодов жесткую внешнюю часть и зрелые семена лучше удалить.

Кабачок натираю, а не режу кружочками

Рис хорошо промываю и отвариваю до готовности отдельно. Пока он готовится, мелко режу зеленый лук и несколько минут прогреваю его в масле.

Кабачки натираю на крупной терке и сразу добавляю к луку. Готовлю примерно 8–10 минут, периодически перемешивая. Мякоть должна стать мягкой, а значительная часть выделившейся жидкости — испариться.

Подобные холодные блюда на основе кабачков и йогурта характерны для турецкой домашней кухни. О сочетании овощей, йогурта, чеснока и зелени в турецких мезе рассказывает, например, Daily Sabah в материалах о национальной гастрономии.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Кабачки с йогуртом сначала показались мне странным сочетанием — привыкла либо жарить их, либо добавлять сметану уже к готовым оладьям. Но здесь вкус совсем другой: после холодильника чеснок и зелень раскрываются сильнее, а сам кабачок становится почти кремовым».

Рис добавляю уже к мягким овощам

К готовым кабачкам перекладываю рис, солю и добавляю немного черного перца. Все хорошо перемешиваю и прогреваю вместе еще несколько минут.

В самом конце кладу измельченные укроп и петрушку. Долго держать зелень на огне не нужно — достаточно буквально минуты-двух.

После этого снимаю сотейник и обязательно даю массе полностью остыть. Йогурт в горячие кабачки я не добавляю: он может изменить текстуру, а сама закуска потеряет тот прохладный вкус, ради которого все и затевалось.

Рецепты холодных овощных закусок с йогуртовой заправкой встречаются и в материалах «Гастрономъ» о кухнях Средиземноморья и Ближнего Востока.

Йогурт соединяю с чесноком отдельно

Густой натуральный йогурт смешиваю с пропущенным через пресс чесноком и небольшим количеством соли. Если хочется более яркой кислинки, можно добавить немного лимонного сока.

Только после того как кабачки с рисом полностью остыли, соединяю их с йогуртовым соусом. Масса получается довольно густой и хорошо держится на ложке.

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Слишком жидкий питьевой йогурт сюда подходит хуже. Он даст много влаги, поэтому закуска станет похожей скорее на холодный суп.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мне больше нравится добавлять йогурт не весь сразу. Сначала кладу примерно две трети, перемешиваю и смотрю на консистенцию. Иногда кабачки сами остаются достаточно сочными, и лишний соус уже не нужен».

После холодильника становится вкуснее

Готовую закуску убираю минимум на полчаса в холодильник. За это время рис забирает часть соуса, чеснок становится мягче по вкусу, а зелень успевает отдать аромат.

Перед подачей можно добавить сверху ложку масла, немного паприки или свежей зелени. Есть нурание удобно с хлебом, лепешкой или просто как холодный гарнир к мясу и птице.

Свежие овощи и зелень перед использованием необходимо тщательно промывать. Такие рекомендации по обработке растительных продуктов дает Роспотребнадзор.

Кабачковые оладьи можно отложить на следующий раз

Самое интересное в нурание — кабачок здесь не является отдельным жареным кусочком. Он становится основой всей закуски, соединяется с рисом и буквально растворяется в чесночном йогурте.

Натереть, потушить, добавить рис и зелень, остудить и смешать с йогуртом — вот и весь принцип. Получается хороший вариант для конца лета, когда хочется использовать очередной кабачок, но снова ставить на стол оладьи уже совсем не тянет.

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