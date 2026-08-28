Засохший лаваш не выбрасываю - смачиваю одной смесью и снова отправляю на сковороду: рецепт быстрого завтрака

Тонкий лаваш после открытой упаковки высыхает очень быстро. Еще вчера он легко сворачивался, а утром уже ломается при первом движении и кажется пригодным только для сухариков. Я такой лист не выбрасываю: слегка смачиваю его смесью яйца и молока, добавляю сыр и ненадолго отправляю на сковороду.

Влага размягчает подсохший лаваш, а яйцо помогает ему схватиться во время жарки. В итоге вместо жесткого листа получается горячая лепешка с румяной поверхностью и мягкой серединой.

Что понадобится

На один большой лист беру:

лаваш — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 3–4 ст. л.;

твердый сыр — 70–80 г;

зелень — по желанию;

сливочное масло — небольшой кусочек;

соль — совсем немного.

Если лаваш уже крошится, работать с ним нужно особенно аккуратно. Полностью замачивать лист в жидкости не стоит — достаточно вернуть ему немного влаги.

Яйцо смешиваю с молоком

В миске слегка взбиваю яйцо с молоком и щепоткой соли. Получившуюся смесь кисточкой наношу на лаваш с обеих сторон. Если кисточки нет, можно распределить жидкость обычной ложкой.

После этого оставляю лист буквально на пару минут. Он постепенно становится более гибким, поэтому его уже можно сложить, не разломав на несколько частей.

Похожие приемы используют и при приготовлении блюд из подсохшего хлеба. В рецептах «Гастрономъ» хлеб и лаваш нередко соединяют с яично-молочной смесью перед обжариванием или запеканием — она возвращает сухой основе мягкость и одновременно помогает получить корочку.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше подсохший лаваш у меня почти всегда отправлялся в мусор: стоило попытаться его свернуть, и он тут же трескался. Потом попробовала слегка пройтись по нему яйцом с молоком. Главное — не заливать лист целиком, иначе вместо лепешки получится слишком мягкая масса».

Сыр кладу только на одну половину

Когда лаваш стал мягче, посыпаю одну сторону тертым сыром. Можно добавить немного укропа, зеленого лука или кусочки уже готовой курицы.

После этого складываю лист пополам. Если края немного потрескались, ничего страшного — на сковороде яйцо схватится и поможет удержать форму.



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Слишком много начинки лучше не класть. Здесь главная задача — спасти сам подсохший лаваш, а не превратить его в толстый закрытый пирог.

На сковороде хватает нескольких минут

Разогреваю небольшой кусочек сливочного масла и выкладываю сложенный лаваш. Огонь держу средним или чуть ниже среднего.

Жарю несколько минут до появления румяной поверхности, затем аккуратно переворачиваю. Вторая сторона готовится еще быстрее, потому что начинка к этому моменту уже хорошо прогрета.

Подобные быстрые блюда из лаваша с сыром и яйцом встречаются и у «Едим Дома»: тонкая основа хорошо подходит для сковороды именно потому, что ей не требуется долгое приготовление.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мне больше всего нравится момент, когда сыр уже расплавился, а края лаваша снова стали приятными, но теперь не сухими, а поджаренными. После этого специально стараюсь не выбрасывать даже тот лист, который с утра кажется безнадежно жестким».

Сильно засохший лаваш тоже можно использовать иначе

Если лист ломается буквально от прикосновения и равномерно размягчить его уже невозможно, заставлять его снова сворачиваться не стоит. Такой лаваш проще поломать на кусочки и использовать для запеканки, домашнего чипса или блюда с яйцами.

Но если он просто потерял эластичность, способ со смесью яйца и молока работает гораздо интереснее обычного разогрева. Лаваш снова становится мягким внутри, а после сковороды получает новую румяную поверхность.

Так что открытая упаковка не обязательно означает, что на следующий день остатки придется выбросить. Немного яично-молочной смеси, сыр и несколько минут на сковороде — и вчерашний сухой лист превращается в полноценный горячий завтрак.

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