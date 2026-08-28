Хлеб сначала подрумяниваю на сливочном масле, а яйца разбиваю сверху: простой завтрак из СССР снова хочется готовить

Есть завтраки, в которых ничего сложного не происходит, но именно поэтому они и запоминаются. «Ленинградская» яичница как раз из таких: черный хлеб сначала обжаривается на сливочном масле, а затем между румяными кусочками разбиваются яйца.

В результате хлеб снаружи становится хрустящим, внутри сохраняет мягкость и впитывает масло, а желток превращается почти в соус. Особенно удобно есть такую яичницу прямо со сковороды, собирая хлебом все, что остается между кусочками.

Что понадобится

На одну большую порцию беру:

яйца — 2–3 шт.;

бородинский или дарницкий хлеб — 2 толстых ломтика;

сливочное масло — 30–40 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

репчатый лук — по желанию;

зелень — для подачи.

Для более сытного варианта можно добавить немного ветчины или докторской колбасы. Но мне нравится базовый рецепт: хлеб, яйца и сливочное масло уже дают достаточно выраженный вкус.

Хлеб первым отправляю на сковороду

Черный хлеб нарезаю кубиками примерно по 1,5–2 см. Слишком мелкие кусочки быстро высохнут, а крупные будут неудобно перемешивать.

На среднем огне растапливаю сливочное масло. Если использую лук, сначала буквально пару минут размягчаю его, а затем выкладываю хлеб.

Первые полминуты кубики вообще не двигаю. Нужно дать нижней стороне схватиться и хорошо подрумяниться. Затем переворачиваю и готовлю еще несколько минут.

Сочетание яиц и обжаренного хлеба встречается в русской кухне давно. В исторических рецептах хлеб нередко подрумянивали на масле, а затем соединяли с яйцами. О традициях старой русской кухни и блюдах из доступных продуктов пишет, например, «Гастрономъ».

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мне в этой яичнице больше всего нравится именно хлеб. Если дать ему спокойно полежать первые секунды и не начинать сразу мешать, снизу появляется хорошая корочка. Потом он впитывает желток — и обычный кусок черного хлеба становится самой вкусной частью завтрака».

Яйца разбиваю между хлебными кубиками

Когда хлеб уже подрумянился, немного раздвигаю кусочки и делаю между ними несколько свободных мест.

В каждое аккуратно разбиваю по яйцу, стараясь сохранить желток целым. Белок слегка подсаливаю, добавляю черный перец и уменьшаю огонь.

Сковороду накрываю крышкой примерно на 1–2 минуты. Мне нравится вариант, когда белок уже полностью стал матовым, а желток остается мягким.

Если предпочитаю полностью приготовленный желток, просто держу блюдо немного дольше. Яйца при этом должны пройти достаточную термическую обработку — на это обращает внимание Роспотребнадзор в рекомендациях по безопасному приготовлению блюд из яиц.

Колбасу добавляю вместе с хлебом

Если нужно сделать завтрак более сытным, несколько кружочков ветчины или докторской колбасы обжариваю еще до добавления яиц.

Кладу их рядом с хлебом и даю слегка подрумяниться. После этого уже разбиваю яйца и довожу все вместе до готовности.



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Можно добавить и немного зеленого лука, но большого количества специй здесь не требуется. Вкус держится именно на сливочном масле, ржаном хлебе и яйцах.

Похожие простые завтраки из яиц, хлеба и мясных добавок встречаются и в современных подборках «Едим Дома», хотя вариантов приготовления существует множество.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Колбасу сюда кладу только иногда. Без нее вкус даже интереснее: масло пропитывает хлеб, он становится румяным, а потом собирает желток. В итоге понимаешь, почему такой простой завтрак вообще мог запомниться на десятилетия».

Почему яичницу называют «ленинградской»

С красивой историей о конкретном поваре, который якобы придумал блюдо в Ленинграде, все не так однозначно. Сочетание яиц и жареного черного хлеба существовало намного раньше.

В книге Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам», впервые изданной еще в XIX веке, встречались варианты яичницы с хлебом и ветчиной. А в советском «Сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий» 1982 года была закреплена «Яичница-глазунья с черным хлебом».

То есть название могло появиться позднее, а сама идея гораздо старше. Подобные рецепты вообще хорошо показывают принцип домашней кухни того времени: из нескольких доступных продуктов старались получить полноценное горячее блюдо.

Самое вкусное остается на дне сковороды

Готовую яичницу я не перекладываю сразу на отдельную тарелку. Ставлю сковороду на подставку, добавляю свежую зелень и ем, пока хлеб еще сохраняет корочку.

Именно в этом вся прелесть блюда: сначала кусочки хлеба поджариваются в сливочном масле, а затем впитывают немного мягкого желтка.

Никаких редких продуктов, сложного теста или долгой подготовки. Пара яиц, черный хлеб и кусочек масла — и завтрак, который многие помнят еще по советской кухне, снова выглядит вполне актуально.

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