Технологии

Обновление KB5120998 нарушило работу курсора и обоев в Windows 11

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Августовский пакет исправлений KB5120998 для Windows 11 привел к новым неполадкам, на которые массово жалуются пользователи. По данным портала Windows Latest, после установки апдейта у части ПК изменился указатель мыши, а с рабочего стола пропадали обои.

Читатели портала сообщили, что курсор сбрасывается на белый указатель большего размера в стиле Windows 98. Кроме того, выбранное изображение рабочего стола исчезало, и экран становился черным.

Специалисты Windows Latest изучили «Центр отзывов Microsoft» и заключили, что проблемы носят массовый характер, а не единичный. Поэтому журналисты посоветовали не устанавливать KB5120998, пока Microsoft не выпустит исправление.

Ранее другое августовское обновление KB5121003 вызвало жалобы на снижение производительности. Как отметили в Windows Latest, сильнее всего пострадали геймеры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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