Когда мы думаем о путешествии за границу, в голове по привычке возникают европейские маршруты: Италия, Франция, Испания. Но сегодня такая поездка всё чаще начинается не с выбора отеля и билетов, а с визовых вопросов: запись на подачу документов приходится планировать заранее, а рассмотрение заявления может занять несколько недель.

На этом фоне всё интереснее выглядят направления, которые раньше казались далёкими и сложными. Одно из них — Япония.

Японская виза проще, чем кажется

Один из самых распространённых стереотипов связан именно с визой: многие уверены, что получить её сложно и для этого потребуется внушительный пакет документов.

На практике требования к туристической визе в Японию достаточно понятны, а сам процесс при правильно подготовленных документах может пройти гораздо спокойнее, чем ожидают путешественники.

Поэтому Японию сегодня вполне можно рассматривать не как далёкую мечту «когда-нибудь», а как реальный вариант для ближайшего большого путешествия.

Две страны за одну поездку

Есть и ещё один интересный сценарий. Некоторые маршруты из России в Японию предполагают пересадку в Китае, и при желании её можно превратить в отдельную часть путешествия.

Например, провести несколько дней в Шанхае или Пекине, а затем отправиться дальше — в Токио, Киото или Осаку.

Так одна поездка превращается сразу в знакомство с двумя совершенно разными странами Азии и становится уже не просто отпуском, а полноценным большим маршрутом.

Почему Япония?

Токио с его небоскрёбами и ритмом мегаполиса, древние храмы Киото, гора Фудзи, скоростные синкансэны, японская кухня, цветение сакуры весной и красные клёны осенью — в одной стране легко собрать несколько совершенно разных путешествий.

Япония интересна в разные сезоны, поэтому маршрут можно подстраивать под то, какие впечатления хочется получить именно вам: увидеть современные мегаполисы, познакомиться с традиционной культурой, отправиться к природным достопримечательностям или построить поездку вокруг гастрономии.

И организовать такое путешествие сегодня зачастую проще, чем кажется на первый взгляд.

Если Япония давно находится в вашем списке желаний, возможно, сейчас хороший момент перестать откладывать её на «когда-нибудь».

Visa Boutique помогает оформить туристическую визу в Японию: подготовить документы, заполнить необходимые формы, составить программу поездки и пройти этапы оформления без лишней путаницы.

Останется самая приятная часть — выбрать даты и решить, с чего начнётся путешествие: с нескольких дней в Китае или сразу с Японии.

Анастасия, Visa Boutique

визовый специалист, 8 лет практики

Оформление туристических виз в Японию и другие страны мира

Границы только в вашей голове.

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