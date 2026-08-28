Спутник «Геоскан-2» принял 47 100 сигналов от самолётов за полтора дня

Космический аппарат «Геоскан-2» завершил очередной цикл испытаний, за полтора дня приняв 47 100 сообщений АЗН-В от 1 826 воздушных судов. Координаты передали 772 борта. Об итогах рассказали в компании «Геоскан».

В этот раз приём охватил более широкую географию. Если раньше над удалёнными районами Тихого океана спутник фиксировал лишь отдельные самолёты, то теперь сообщений стало заметно больше. Также аппарат получил данные от воздушного судна в районе Шпицбергена.

Технология АЗН-В передаёт сведения о местоположении, скорости и направлении движения. Подобные испытания малых космических аппаратов помогают оценить, насколько кубсаты пригодны для мониторинга полётов в зонах без наземной инфраструктуры — это важно для удалённых регионов.

В «Геоскане» отметили, что спутник и раньше подтверждал возможность наблюдения за воздушным движением с помощью кубсатов на разных эшелонах, но новый эксперимент оказался результативнее. Подробности сообщает портал Ferra.