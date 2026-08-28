Перец разрезаю вдоль и больше не закрываю «крышечкой»: начинка подрумянивается совсем иначе

Фаршированные перцы обычно готовят целиком: срезают верхушку, заполняют овощ начинкой и тушат под крышкой. Я изменила всего одну деталь — разрезаю перцы вдоль на две открытые половинки и запекаю их в духовке. В результате начинка не прячется внутри, а покрывается аппетитной румяной корочкой.

Еще один плюс такого способа — перцы удобно раскладывать по порциям. Не приходится искать глубокую кастрюлю и следить, чтобы овощи стояли вертикально: половинки спокойно лежат на обычном противне или в форме.

Что понадобится

На 4 порции беру:

сладкий перец — 4 крупных плода;

мясной фарш — 400 г;

рис — 70 г;

репчатый лук — 1 шт.;

помидор — 1 крупный;

твердый сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Перцы лучше выбирать крупные и мясистые. После продольного разреза из них получаются достаточно глубокие «лодочки», в которых хорошо держится начинка.

Перец режу от плодоножки до основания

Каждый плод разрезаю вдоль пополам. Семена и белые перегородки аккуратно удаляю, а плодоножку можно оставить — с ней половинки лучше сохраняют форму и интереснее выглядят после духовки.

Рис предварительно отвариваю примерно до полуготовности. Лук мелко режу и слегка обжариваю, затем смешиваю его с фаршем, рисом, измельченным помидором и чесноком. Добавляю соль и перец.

Фаршированные овощи необязательно готовить только привычным способом в кастрюле. Например, «Гастрономъ» публикует разные варианты фаршированного перца, в том числе приготовленного в духовке.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше я всегда срезала у перцев верхушки и ставила их в кастрюлю. Однажды разрезала плоды вдоль просто потому, что они оказались слишком крупными. В итоге больше всего понравилась именно открытая начинка — сверху она запекается совсем иначе».

Начинку не утрамбовываю

Перечные половинки выкладываю в форму срезом вверх и наполняю фаршем. Сильно придавливать его ложкой не нужно: достаточно равномерно распределить массу внутри каждой «лодочки».

На дно формы наливаю несколько ложек воды. Затем накрываю ее фольгой и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25–30 минут.

На первом этапе фольга нужна, чтобы сам перец успел размягчиться, а мясо начало готовиться без пересыхания. После этого начинается самая интересная часть.

Фольгу снимаю и только тогда добавляю сыр

Достаю форму, снимаю фольгу и посыпаю каждую половинку тертым сыром. Возвращаю перцы в духовку еще примерно на 15–20 минут.

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Теперь начинка находится непосредственно под жаром духовки. Сыр плавится, мясной верх начинает подрумяниваться, а края самого перца слегка запекаются.

В рецептах «Едим Дома» также встречаются фаршированные перцы, которые готовят открытыми в духовке с сыром и другими добавками. Именно запекание позволяет получить сверху корочку, которой практически нет у классического тушеного варианта.

По румяному сыру готовность мяса не определяю

Сыр способен расплавиться и поджариться значительно раньше фарша. Поэтому ориентироваться только на красивую верхушку нельзя — мясная начинка должна полностью пройти термическую обработку.

Если перцы уже начали сильно румяниться, а начинка еще требует времени, температуру немного уменьшаю или снова ненадолго прикрываю форму фольгой. Рекомендации по безопасному приготовлению мясных блюд и соблюдению температурного режима публикует Роспотребнадзор.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Сыр я теперь никогда не добавляю сразу. Если посыпать им перцы в самом начале, к концу приготовления он может слишком сильно потемнеть. Гораздо удобнее сначала довести начинку почти до готовности под фольгой, а уже потом делать румяную верхушку».

Соус оставляю для подачи

В классических фаршированных перцах обычно довольно много подливы. Здесь она практически не нужна: овощ дает собственный сок, а открытая начинка остается главным акцентом.

К готовым половинкам я подаю сметану с зеленью и чесноком. Если хочется более легкого варианта, подойдет густой натуральный йогурт.

Так привычное блюдо меняется буквально одним движением ножа. Перец разрезаю не поперек, а вдоль — и начинка вместо тушения под «крышечкой» получает румяную сырную поверхность. Особенно удобно, что каждая половинка сразу становится отдельной порцией.

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