Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Когда дома есть фарш и тонкий лаваш, совсем не обязательно лепить котлеты или возиться с тестом. Я делаю проще: распределяю мясо тонким слоем по половине лаваша, добавляю немного сыра, складываю лист пополам и отправляю на сковороду.

Снаружи лаваш быстро становится румяным и хрустящим, а внутри остается горячая мясная начинка. Главное — не делать слой фарша слишком толстым, иначе оболочка успеет поджариться раньше, чем мясо приготовится.

Что понадобится

На 3 большие лепешки беру:

тонкий лаваш — 3 листа;

мясной фарш — 350 г;

твердый сыр — 100 г;

репчатый лук — ½ небольшой головки;

чеснок — 1 зубчик;

паприку — ½ ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — немного для жарки.

Лук натираю на мелкой терке или очень мелко режу. Крупные кусочки здесь ни к чему — начинка должна распределяться практически одним слоем.

Фарш не выкладываю горкой

Мясо смешиваю с луком, чесноком, солью, перцем и паприкой. Лаваш раскладываю на доске, на одну половину кладу несколько ложек фарша и ложкой распределяю почти до самых краев.

Сверху добавляю немного тертого сыра и закрываю свободной половиной лаваша. Получается плоская лепешка, которую удобно сразу переносить на сковороду.

Похожие быстрые блюда из лаваша с мясной начинкой встречаются и в подборках «Гастрономъ», где тонкий хлеб используют вместо привычного теста.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я положила фарша побольше — хотелось сделать лепешку сытнее. В итоге лаваш уже подрумянился, а мясу внутри еще требовалось время. Теперь буквально размазываю фарш тонким слоем, и готовится все намного равномернее».

Жарю сначала со стороны начинки

Сковороду слегка смазываю маслом и прогреваю на умеренном огне. Лепешку выкладываю той стороной вниз, где находится фарш.

Накрываю крышкой и оставляю на несколько минут. Сильный огонь не нужен: лаваш тонкий и может быстро потемнеть, поэтому лучше готовить чуть дольше, но спокойно.

Про Казань

Когда нижняя сторона стала румяной, переворачиваю широкой лопаткой и готовлю вторую. Если лепешка большая, можно слегка прижать ее сверху, чтобы поверхность равномерно соприкасалась со сковородой.

Проверяю именно мясо, а не цвет лаваша

Золотистая корочка еще не означает, что фарш полностью готов. Поэтому одну лепешку я обычно разрезаю и смотрю на самый толстый участок начинки.

Сырое мясо требует полноценной термической обработки. На это обращает внимание и Роспотребнадзор, рекомендуя тщательно готовить блюда из фарша.

Если лаваш уже достаточно румяный, а мясу требуется еще немного времени, уменьшаю огонь почти до минимального и продолжаю готовить под крышкой.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Я никогда не ориентируюсь здесь только на цвет лаваша. Он способен стать золотистым очень быстро. Лучше один раз проверить начинку внутри, особенно если слой фарша где-то случайно получился толще».

Помидоры внутрь не добавляю

Сначала хотелось положить в лепешку все сразу: фарш, помидоры, соус, побольше сыра. Но сочные продукты быстро размягчают лаваш, и хрустящей корочки становится меньше.

Поэтому свежие овощи подаю отдельно. Хорошо подходит салат из огурцов и помидоров или простой соус из сметаны, зелени и чеснока.

Готовую лепешку оставляю буквально на минуту, а затем режу треугольниками. Получается удобный горячий ужин, который можно есть даже руками.

Весь рецепт сводится к нескольким действиям: тонко распределить фарш, добавить сыр, сложить лаваш пополам и отправить на сковороду. Никакого теста, панировки и лепки — а снаружи хрустит, внутри остается сочная мясная начинка.

Может быть интересно