Обычная запеченная картошка хороша, но быстро превращается в привычный гарнир. Я делаю иначе: надрезаю клубни тонкими пластинками почти до самого основания, а между ними добавляю сыр, чеснок и немного готовой начинки.

В духовке картофелина постепенно раскрывается «гармошкой». Тонкие края становятся румяными, внутри клубень остается мягким, а сыр плавится прямо между слоями. Если добавить немного курицы или ветчины, отдельное мясное блюдо к такому ужину уже не требуется.

Что понадобится

На четыре крупные картофелины беру:

твердый сыр — 100–120 г;

готовую курицу или ветчину — 100 г;

сливочное масло — 30 г;

чеснок — 2 зубчика;

паприку — ½ ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Лучше выбирать продолговатые клубни примерно одинакового размера. Тогда они приготовятся одновременно и их удобнее нарезать гармошкой.

Два предмета по бокам спасают от одного лишнего движения ножом

Картофель тщательно мою, поскольку кожуру не снимаю. Кладу клубень между двумя деревянными палочками или ручками одинаковой толщины и делаю надрезы примерно через 3–5 мм.

Нож упирается в палочки и не прорезает картофелину полностью. В результате снизу остается цельная основа, которая удерживает все ломтики вместе.

Такой способ приготовления известен как картофель хассельбек. В подборках «Гастрономъ» также встречаются варианты картофеля-гармошки с маслом, сыром, чесноком и различными начинками.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первые несколько картофелин я пыталась нарезать просто на глаз и обязательно одну прорезала насквозь. Теперь кладу по бокам две деревянные палочки — нож останавливается сам, и аккуратная гармошка получается без лишней осторожности».

Сыр сразу не добавляю

Сливочное масло растапливаю и смешиваю с чесноком, паприкой, солью и перцем. Хорошо смазываю картофелины сверху, стараясь, чтобы немного масла попало между ломтиками.

После этого отправляю противень в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 35–40 минут. К этому моменту картофель становится мягче, а надрезы постепенно раскрываются.



pxhere.com

Сыр на первом этапе специально не использую. Если спрятать его между сырыми ломтиками сразу, он может пересохнуть или слишком сильно подрумяниться раньше, чем приготовится середина клубня.

Похожий подход используется и в рецептах картофеля хассельбек у «Едим Дома»: дополнительные ингредиенты нередко добавляют ближе к концу запекания, когда ломтики уже раскрылись.

Начинка легко помещается только после первой духовки

Через 35–40 минут достаю противень. Теперь промежутки между ломтиками стали шире, поэтому сыр и мясо можно спокойно распределить, не ломая картофель.

В часть надрезов вставляю тонкие кусочки сыра, в другие — немного готовой курицы или ветчины. Заполнять каждый промежуток не нужно: если начинки будет слишком много, картошка станет тяжелой и будет хуже пропекаться.

Возвращаю противень в духовку еще примерно на 15 минут. За это время сыр расплавляется, края картофеля сильнее подрумяниваются, а середина окончательно становится мягкой.

Картофель перед приготовлением важно внимательно осмотреть. Роспотребнадзор предупреждает, что сильно позеленевшие участки клубней употреблять в пищу не следует.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мне больше всего нравятся самые тонкие края картофеля — в духовке они становятся почти как чипсы. Поэтому начинкой стараюсь не забивать каждый надрез. Хочется, чтобы сыр был внутри, но румяной картошки все равно оставалось больше».

Один клубень заменяет сразу и гарнир, и горячее

Если между ломтиками только сыр и чесночное масло, такая картошка хорошо подходит к мясу или рыбе. Но стоит добавить немного готовой курицы, грибов или ветчины — и получается самостоятельное блюдо.

Подавать его удобнее целиком, посыпав зеленью. Рядом можно поставить сметанный или чесночный соус, но заранее заливать им картофель не стоит: тонкие поджаренные края быстро станут мягкими.

Главная хитрость рецепта — не разрезать клубень до конца и добавлять основную начинку только после того, как ломтики успели раскрыться в духовке. Тогда внутри остается мягкая картошка с расплавленным сыром, а сверху — множество румяных краев.

Так что пюре в этот раз действительно можно не готовить. Один клубень уже совмещает в себе и гарнир, и начинку, и ту самую корочку, ради которой обычно хочется взять добавку.

Может быть интересно