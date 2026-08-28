Кулинария

Картошку нарезаю и прячу начинку между ломтиками: пюре к ужину уже не нужно

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Картошку надрезаю гармошкой почти до конца, зап...

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Обычная запеченная картошка хороша, но быстро превращается в привычный гарнир. Я делаю иначе: надрезаю клубни тонкими пластинками почти до самого основания, а между ними добавляю сыр, чеснок и немного готовой начинки.

В духовке картофелина постепенно раскрывается «гармошкой». Тонкие края становятся румяными, внутри клубень остается мягким, а сыр плавится прямо между слоями. Если добавить немного курицы или ветчины, отдельное мясное блюдо к такому ужину уже не требуется.

Что понадобится

На четыре крупные картофелины беру:

  • твердый сыр — 100–120 г;

  • готовую курицу или ветчину — 100 г;

  • сливочное масло — 30 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • паприку — ½ ч. л.;

  • соль и черный перец — по вкусу;

  • зелень — для подачи.

Лучше выбирать продолговатые клубни примерно одинакового размера. Тогда они приготовятся одновременно и их удобнее нарезать гармошкой.

Два предмета по бокам спасают от одного лишнего движения ножом

Картофель тщательно мою, поскольку кожуру не снимаю. Кладу клубень между двумя деревянными палочками или ручками одинаковой толщины и делаю надрезы примерно через 3–5 мм.

Нож упирается в палочки и не прорезает картофелину полностью. В результате снизу остается цельная основа, которая удерживает все ломтики вместе.

Такой способ приготовления известен как картофель хассельбек. В подборках «Гастрономъ» также встречаются варианты картофеля-гармошки с маслом, сыром, чесноком и различными начинками.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первые несколько картофелин я пыталась нарезать просто на глаз и обязательно одну прорезала насквозь. Теперь кладу по бокам две деревянные палочки — нож останавливается сам, и аккуратная гармошка получается без лишней осторожности».

Сыр сразу не добавляю

Сливочное масло растапливаю и смешиваю с чесноком, паприкой, солью и перцем. Хорошо смазываю картофелины сверху, стараясь, чтобы немного масла попало между ломтиками.

После этого отправляю противень в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 35–40 минут. К этому моменту картофель становится мягче, а надрезы постепенно раскрываются.


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Сыр на первом этапе специально не использую. Если спрятать его между сырыми ломтиками сразу, он может пересохнуть или слишком сильно подрумяниться раньше, чем приготовится середина клубня.

Похожий подход используется и в рецептах картофеля хассельбек у «Едим Дома»: дополнительные ингредиенты нередко добавляют ближе к концу запекания, когда ломтики уже раскрылись.

Начинка легко помещается только после первой духовки

Через 35–40 минут достаю противень. Теперь промежутки между ломтиками стали шире, поэтому сыр и мясо можно спокойно распределить, не ломая картофель.

В часть надрезов вставляю тонкие кусочки сыра, в другие — немного готовой курицы или ветчины. Заполнять каждый промежуток не нужно: если начинки будет слишком много, картошка станет тяжелой и будет хуже пропекаться.

Возвращаю противень в духовку еще примерно на 15 минут. За это время сыр расплавляется, края картофеля сильнее подрумяниваются, а середина окончательно становится мягкой.

Картофель перед приготовлением важно внимательно осмотреть. Роспотребнадзор предупреждает, что сильно позеленевшие участки клубней употреблять в пищу не следует.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мне больше всего нравятся самые тонкие края картофеля — в духовке они становятся почти как чипсы. Поэтому начинкой стараюсь не забивать каждый надрез. Хочется, чтобы сыр был внутри, но румяной картошки все равно оставалось больше».

Один клубень заменяет сразу и гарнир, и горячее

Если между ломтиками только сыр и чесночное масло, такая картошка хорошо подходит к мясу или рыбе. Но стоит добавить немного готовой курицы, грибов или ветчины — и получается самостоятельное блюдо.

Подавать его удобнее целиком, посыпав зеленью. Рядом можно поставить сметанный или чесночный соус, но заранее заливать им картофель не стоит: тонкие поджаренные края быстро станут мягкими.

Главная хитрость рецепта — не разрезать клубень до конца и добавлять основную начинку только после того, как ломтики успели раскрыться в духовке. Тогда внутри остается мягкая картошка с расплавленным сыром, а сверху — множество румяных краев.

Так что пюре в этот раз действительно можно не готовить. Один клубень уже совмещает в себе и гарнир, и начинку, и ту самую корочку, ради которой обычно хочется взять добавку.

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