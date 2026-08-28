Технологии

Минпромторг внес сервер и моноблок Т2М в реестр российской продукции

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Минпромторг включил сервер и моноблок Т2М в реестр российской промышленной продукции. Их разработало ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» из холдинга «Росэл», который входит в госкорпорацию Ростех. Оба устройства получили первый уровень, что указывает на высокую степень локализации.

Моноблок Т2М объединяет монитор и вычислительный блок в одном корпусе, образуя автоматизированное рабочее место. В его основе лежит процессорный модуль E2C3-COM, а предназначение — обработка и хранение данных.

Сервер Т2М построен на процессоре «Эльбрус-16С». Он предназначен для получения, обработки, хранения и выдачи информации в автономных и распределенных вычислительных сетях, а также может работать как отдельный узел или часть масштабируемой инфраструктуры.

Совместное использование этих устройств позволяет создать вычислительную систему, включающую пользовательские рабочие места и серверный кластер. О включении в реестр сообщает издание Ferra.

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