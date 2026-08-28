Новости Татарстана

В Татарстане выросло число погибших пешеходов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Смертность пешеходов на дорогах Татарстана выросла. За восемь месяцев этого года под колесами автомобилей погибли 37 человек — на восемь больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половина жертв — в темное время суток, а 76% погибших переходили дорогу в неположенном месте.

Госавтоинспекция республики опубликовала неутешительную статистику: всего в ДТП попали 457 пешеходов, 435 из них получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего наезды происходят в темноте, когда водители просто не замечают людей на дороге.

Врио начальника управления Госавтоинспекции Айрат Самигуллин обратился к автомобилистам: будьте внимательны у пешеходных переходов и вблизи образовательных учреждений, заранее снижайте скорость и не отвлекайтесь за рулем. Пешеходам он напомнил, что переходить дорогу нужно только в установленных местах, убедившись в безопасности. Особенно актуально это в темное время суток: используйте световозвращатели — это простая и эффективная мера, которая заметно повышает видимость.

О тяжести проблемы говорит недавний случай в Зеленодольском районе: водитель Volkswagen сбил двух мужчин на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба были травмированы, один из них скончался в больнице. Момент ДТП попал на видео.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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