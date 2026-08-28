В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации
Работающие россияне могут получить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT.
По словам депутата, диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап проходят все граждане, он включает базовые обследования и позволяет выявить возможные риски для здоровья.
Второй этап назначает терапевт, если по итогам первичного обследования обнаружены отклонения. В него могут входить консультации узких специалистов и дополнительные исследования.
Среди возможных обследований Леонов назвал прием невролога, уролога и офтальмолога. Также при необходимости пациента могут направить на колоноскопию, компьютерную томографию легких и другие процедуры.
Депутат подчеркнул, что работающему человеку по закону положен оплачиваемый день для диспансеризации. До 40 лет такой выходной предоставляется один раз в три года.
После 40 лет работник может брать один оплачиваемый день ежегодно. Для предпенсионеров и пенсионеров предусмотрены два дня в год.
По итогам обследований данные вносятся в электронную медицинскую карту пациента. Она доступна через портал «Госуслуги».
После завершения диспансеризации врач определяет группу здоровья пациента. Также он дает индивидуальные рекомендации с учетом результатов осмотра и анализов.
С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила заполнения карты учета диспансеризации. В нее начнут включать сведения о липидном профиле пациента и расчет предтестовой вероятности ишемической болезни сердца.
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