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В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Работающие россияне могут получить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT.

По словам депутата, диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап проходят все граждане, он включает базовые обследования и позволяет выявить возможные риски для здоровья.

Второй этап назначает терапевт, если по итогам первичного обследования обнаружены отклонения. В него могут входить консультации узких специалистов и дополнительные исследования.

Среди возможных обследований Леонов назвал прием невролога, уролога и офтальмолога. Также при необходимости пациента могут направить на колоноскопию, компьютерную томографию легких и другие процедуры.

Депутат подчеркнул, что работающему человеку по закону положен оплачиваемый день для диспансеризации. До 40 лет такой выходной предоставляется один раз в три года.

После 40 лет работник может брать один оплачиваемый день ежегодно. Для предпенсионеров и пенсионеров предусмотрены два дня в год.

По итогам обследований данные вносятся в электронную медицинскую карту пациента. Она доступна через портал «Госуслуги».

После завершения диспансеризации врач определяет группу здоровья пациента. Также он дает индивидуальные рекомендации с учетом результатов осмотра и анализов.

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила заполнения карты учета диспансеризации. В нее начнут включать сведения о липидном профиле пациента и расчет предтестовой вероятности ишемической болезни сердца.

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