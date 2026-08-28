Технологии

По слухам, Galaxy S27 Ultra не получит батарею на 7000 мА·ч

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Galaxy S27 Ultra, судя по данным инсайдеров, не будет аккумулятора на 7000 мА·ч. Samsung остановилась на менее ёмкой батарее — от 5700 до 6000 мА·ч.

С 2020 года все модели Galaxy S Ultra оснащаются батареей на 5000 мА·ч. По слухам, Samsung тестировала как минимум пять прототипов S27 Ultra, один из которых якобы был без стилуса S Pen — это могло освободить место для более крупного аккумулятора.

Точная причина отказа от 7000 мА·ч неизвестна. Как пишут эксперты, возможно, дело в недоверии к кремний-углеродным батареям: они вмещают больше энергии в тот же объём, но их ресурс пока изучается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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