Funky Parrot и HeroCraft PC назвали дату выхода Curse of Pirates

Студия Funky Parrot и издатель HeroCraft PC объявили, что рогалик про пиратов Curse of Pirates выйдет из раннего доступа в начале осени. Полная версия игры появится в указанный период.

Сейчас проект доступен игрокам в раннем доступе, а команда продолжает работать над ним. Пользователи могут опробовать ключевые механики и повлиять на дальнейшее развитие игры.

Проект представляет собой рогалик в духе Hades. Официальная дата релиза была раскрыта в рамках совместного анонса студии и издателя.

Подробности о запуске опубликовало издание VK Play. Точная дата начала осеннего релиза пока не уточнялась.