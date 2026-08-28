Технологии

Funky Parrot и HeroCraft PC назвали дату выхода Curse of Pirates

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Разработчики Funky Parrot и издатель HeroCraft ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Студия Funky Parrot и издатель HeroCraft PC объявили, что рогалик про пиратов Curse of Pirates выйдет из раннего доступа в начале осени. Полная версия игры появится в указанный период.

Сейчас проект доступен игрокам в раннем доступе, а команда продолжает работать над ним. Пользователи могут опробовать ключевые механики и повлиять на дальнейшее развитие игры.

Проект представляет собой рогалик в духе Hades. Официальная дата релиза была раскрыта в рамках совместного анонса студии и издателя.

Подробности о запуске опубликовало издание VK Play. Точная дата начала осеннего релиза пока не уточнялась.

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