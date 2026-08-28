Роснано и Башкирия подписали соглашение о рекультивации Бакр-Узяка

АО "Эфир" группы "Роснано" и правительство Башкортостана подписали соглашение о запуске пилотного проекта по переработке техногенных минеральных образований и рекультивации территории Бакр-Узяк. Документ подписан 27 августа на VIII Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2026" в Сибае.

Объект сформировался в результате прежней разработки медно-цинковых руд. Проект предполагает извлечение полезных компонентов из накопленного техногенного сырья, после чего территорию подготовят к рекультивации. На первом этапе специалисты проведут подготовительные работы и уточнят технологическую схему, основные работы планируется начать в 2027 году. Доход от реализации извлеченных компонентов должен частично компенсировать затраты на экологические работы.

В пресс-службе Роснано сообщили, что проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и с участием частного инвестора. Генеральный директор АО "Эфир" Иван Ожгихин отметил, что в Башкортостане запускают модель работы с уже накопленным промышленным наследием, а не новую нагрузку на землю. Инвестор проекта Валерий Ничушкин добавил, что в случае успеха этот опыт можно будет использовать в других регионах.

Бакр-Узяк — одна из пилотных площадок Роснано и АСИ по вовлечению техногенных образований в оборот. Аналогичные проекты реализуются в Мурманской, Челябинской, Московской и Кемеровской областях; по пяти уже получены лицензии на пользование недрами, по двум создаются производственные мощности. АСИ также подготовило 43 предложения по изменению регулирования в этой сфере. После завершения рекультивации назначение участка определят совместно с республикой с учетом интересов местных жителей. Проект соответствует задачам национального проекта "Экологическое благополучие" и федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".