Технологии

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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По данным издания MakeUseOf, отключение ряда функций Google на Android-смартфоне может увеличить время автономной работы устройства. Речь идет о фоновых сервисах, которые постоянно потребляют заряд аккумулятора.

Среди таких функций — «Сейчас играет», которая распознает музыку вокруг пользователя, а также голосовой помощник, запускающийся по фразе «Привет, Google». Кроме того, авторы рекомендуют отключить отслеживание перемещений в Google Maps и запретить большинству приложений доступ к геолокации, оставив его только навигатору.

Эти советы не отменяют пользы большинства сервисов Google, подчеркивают журналисты. Однако отключение малополезных опций позволяет заметно сэкономить заряд.

Ранее аналитики IDC заявили, что эра дешевых смартфонов закончилась из-за роста цен на модули памяти DRAM и NAND.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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