Технологии

Росстат создаст цифровую модель обследования населения с онлайн-анкетами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Росстат планирует создать новую цифровую модель обследования населения, в которой основным источником информации станут административные данные, а предпочтительным способом сбора — онлайн-самозаполнение анкет. Заместитель руководителя ведомства Сергей Окладников представил этот подход на стратегической сессии «Цифровые обследования населения: возможности и ограничения», сообщает пресс-служба Росстата.

Цифровое обследование изменит все этапы процесса: источники данных, структуру анкеты, формирование домохозяйства и выборки, привлечение участников, роль интервьюера и требования к защите информации. В перспективе планируется внедрить подключаемого интеллектуального ассистента — электронного интервьюера, способного распознавать и воспроизводить голосовые вопросы и ответы.

Основой новой модели станет статистический демографический реестр, который объединит административные данные и прямые ответы респондентов. Также Росстат готовит экспериментальные инструменты на базе искусственного интеллекта для анализа информации из различных источников и моделирования данных. Приоритет стратегии развития государственной статистики до 2030 года — повышение удовлетворенности пользователей при сохранении методологической прозрачности и преемственности.

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